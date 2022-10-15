https://sputniknews.com.tr/20221015/kadinlar-dunya-voleybol-sampiyonasinda-sampiyon-sirbistan-oldu-1062360062.html
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu
2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T23:38+0300
2022-10-15T23:38+0300
2022-10-15T23:38+0300
spor
fivb dünya şampiyonası
fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası
sırbistan
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Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası müsabakalarında, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.
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fivb dünya şampiyonası, fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası, sırbistan
fivb dünya şampiyonası, fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası, sırbistan
Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu
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2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.
Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası müsabakalarında, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.
Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.
Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.