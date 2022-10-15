https://sputniknews.com.tr/20221015/kadinlar-dunya-voleybol-sampiyonasinda-sampiyon-sirbistan-oldu-1062360062.html

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon Sırbistan oldu

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya'yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T23:38+0300

2022-10-15T23:38+0300

2022-10-15T23:38+0300

spor

fivb dünya şampiyonası

fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası

sırbistan

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Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynanan 2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası müsabakalarında, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya'yı 26-24, 25-22, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.Sırbistan'dan Tijana Boskovic, En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

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fivb dünya şampiyonası, fivb kadınlar dünya kulüpler şampiyonası, sırbistan