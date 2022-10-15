https://sputniknews.com.tr/20221015/istanbul-fikirtepede-bir-gokdelende-yangin-cikti-1062357161.html
İstanbul Fikirtepe’de bir rezidansta yangın çıktı
İstanbul Fikirtepe’de bir rezidansta yangın çıktı
İstanbul Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T21:39+0300
2022-10-15T21:39+0300
2022-10-15T21:41+0300
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fikirtepe
İstanbul Fikirtepe’de bir rezidansta yangın çıktı
21:39 15.10.2022 (güncellendi: 21:41 15.10.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.