https://sputniknews.com.tr/20221015/irakta-sadr-hareketi-yeni-kurulacak-hukumete-katilmayacagini-acikladi-1062353336.html

Irak’ta Sadr Hareketi, yeni kurulacak hükümete katılmayacağını açıkladı

Irak’ta Sadr Hareketi, yeni kurulacak hükümete katılmayacağını açıkladı

Irak’ta Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sadr Hareketi'nin, Şii ittifakının Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’nin kuracağı hükümette yer almayacağı... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T16:35+0300

2022-10-15T16:35+0300

2022-10-15T16:35+0300

dünya

irak

mukteda el-sadr

sadr hareketi

hükümet

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Sadr’a yakın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yeni kurulacak hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.Mukteda es-Sadr’ın yeni kurulacak hükümetin “milis, dışa bağımlı ve yolsuzluklar hükümeti” olacağını düşündüğü ifade edilen açıklamada, Sadr Hareketi'ne bağlı hiç kimsenin Sudani’nin oluşturacağı kabineye katılmayacağı belirtildi.Açıklamada, Sudani hükümetine katılmak isteyenlerin ise hareketten derhal çıkarılacağı uyarısı yapıldı.Irak’ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerden birinci çıkan Sadr, istediği hükümeti kuramamış ve siyasetten çekilmişti. Sadr, Meclis'te bulunan 73 vekilini de istifa ettirmişti.Sadr’ın rakibi olan İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise Muhammed Şiya es-Sudani’yi Başbakan adayı göstermişti. İki gün önce Meclis'te seçilen Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid hükümeti kurma görevini Sudani’ye vermişti.Sudani’nin en geç 1 ay içerisinde kabinesini oluşturup Meclis'e sunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220928/bagdatta-sadr-yanlilari-yeniden-yesil-bolgeye-girmeye-calisiyor-1061730710.html

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