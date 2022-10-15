İngiltere 'gitmeyin' uyarısı yaptı, Şırnak'taki konsere 20 bin kişi katıldı

"Onların amaçları zaten bu ülkeyi bölmek. Onlar buradaki Kürt halkının dostları değil. İngilizler de Almanlar da buraların düşmanları. Zaten Osmanlı'dan beri buraya düşmanlık yapmışlar. Malum 100 yıl önce bu bölgede başta Irak, Suriye olmak üzere karıştıranlar onlar. Bugün Suriye'de eğer 1 milyon insan ölmüşse bunun müsebbibi İngilizler, Almanlar ve Fransızlar, Amerikalılar. Burada huzur var. Mutluluk var. Gecenin bu saatinde insanlar mutlu bir şekilde eğleniyorlar. Güvenlikle ilgili hiçbir sorun yok. Ben onlara şunu söylemek istiyorum; eğer onlar Londra'da, Berlin'de rahatlarsa biz bugün burada Şırnak'ta huzuru ve güvenliği sağladığımız için rahatlar. Onlar şunu unutmasınlar; Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırları Şırnak'tan, Hakkari'den başlar ve burası güvenliyse onlar da güvendedir. Şunu bilsinler ki aslında onlar, bize çok şey borçlular. Biz onların güvenliğini sağlıyoruz, huzurunu sağlıyoruz."