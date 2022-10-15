https://sputniknews.com.tr/20221015/fransada-ulusal-meclis-yuksek-temettu-odemelerine-iliskin-degisikligi-kabul-etti-1062336533.html

Fransa'da Ulusal Meclis 'yüksek temettü ödemelerine' ilişkin değişikliği kabul etti

Fransa'da Ulusal Meclis 'yüksek temettü ödemelerine' ilişkin değişikliği kabul etti

Fransa'da Ulusal Meclis, büyük şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin vergiyi geçici olarak yüzde 35 oranına çıkaran değişikliği kabul etti. Söz konusu... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T03:27+0300

2022-10-15T03:27+0300

2022-10-15T03:30+0300

dünya

fransa

yasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg

Fransız basınında yer alan haberde, bu hafta Ulusal Meclis'te 2023 bütçe görüşmeleri sırasında, büyük şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin vergiyi geçici olarak yüzde 35'e çıkaran değişiklik 88 "hayır" oyuna karşı 227 "evet" ile kabul edildi.Söz konusu değişiklik, temettü ödemeleri 2017-2021 yıllarının ortalamasına göre yüzde 20 artış gösteren ve 750 milyon avrodan fazla ciro yapan şirketleri ilgilendiriyor.Mecliste iktidarın "destekçisi" Demokrasi Hareketi (MoDem) partisinin sunduğu ve iktidar partisi Rönesans'tan (Renaissance) 19 milletvekilinden oylamada destek alan değişikliğe, hükümet karşı çıkmıştı.Ayrıca Fransa'da Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekilleri bu vergi artışını öngören değişikliği destekledi.Henüz yasalaşmayan söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesi için, parlementonun üst kanadı senatoda onaylanması gerekiyor.Halihazırda şirketlerin temettü ödemeleri yüzde 30 oranında vergilendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221012/fransa-dogu-avrupa-ulkelerine-asker-tank-ve-zirhli-arac-gonderecek--1062210210.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, yasa