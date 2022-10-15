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Fransa'da Ulusal Meclis 'yüksek temettü ödemelerine' ilişkin değişikliği kabul etti
Fransa'da Ulusal Meclis 'yüksek temettü ödemelerine' ilişkin değişikliği kabul etti
Fransa'da Ulusal Meclis, büyük şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin vergiyi geçici olarak yüzde 35 oranına çıkaran değişikliği kabul etti. Söz konusu... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T03:27+0300
2022-10-15T03:30+0300
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Fransız basınında yer alan haberde, bu hafta Ulusal Meclis'te 2023 bütçe görüşmeleri sırasında, büyük şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin vergiyi geçici olarak yüzde 35'e çıkaran değişiklik 88 "hayır" oyuna karşı 227 "evet" ile kabul edildi.Söz konusu değişiklik, temettü ödemeleri 2017-2021 yıllarının ortalamasına göre yüzde 20 artış gösteren ve 750 milyon avrodan fazla ciro yapan şirketleri ilgilendiriyor.Mecliste iktidarın "destekçisi" Demokrasi Hareketi (MoDem) partisinin sunduğu ve iktidar partisi Rönesans'tan (Renaissance) 19 milletvekilinden oylamada destek alan değişikliğe, hükümet karşı çıkmıştı.Ayrıca Fransa'da Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekilleri bu vergi artışını öngören değişikliği destekledi.Henüz yasalaşmayan söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesi için, parlementonun üst kanadı senatoda onaylanması gerekiyor.Halihazırda şirketlerin temettü ödemeleri yüzde 30 oranında vergilendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221012/fransa-dogu-avrupa-ulkelerine-asker-tank-ve-zirhli-arac-gonderecek--1062210210.html
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Fransa'da Ulusal Meclis 'yüksek temettü ödemelerine' ilişkin değişikliği kabul etti

03:27 15.10.2022 (güncellendi: 03:30 15.10.2022)
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Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AA
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Fransa'da Ulusal Meclis, büyük şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin vergiyi geçici olarak yüzde 35 oranına çıkaran değişikliği kabul etti. Söz konusu değişiklik, temettü ödemeleri 2017-2021 yıllarının ortalamasına göre yüzde 20 artış gösteren ve 750 milyon euro'dan fazla ciro yapan şirketleri ilgilendiriyor.
Fransız basınında yer alan haberde, bu hafta Ulusal Meclis'te 2023 bütçe görüşmeleri sırasında, büyük şirketlerin temettü ödemelerine ilişkin vergiyi geçici olarak yüzde 35'e çıkaran değişiklik 88 "hayır" oyuna karşı 227 "evet" ile kabul edildi.
Söz konusu değişiklik, temettü ödemeleri 2017-2021 yıllarının ortalamasına göre yüzde 20 artış gösteren ve 750 milyon avrodan fazla ciro yapan şirketleri ilgilendiriyor.
Mecliste iktidarın "destekçisi" Demokrasi Hareketi (MoDem) partisinin sunduğu ve iktidar partisi Rönesans'tan (Renaissance) 19 milletvekilinden oylamada destek alan değişikliğe, hükümet karşı çıkmıştı.
Ayrıca Fransa'da Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi milletvekilleri bu vergi artışını öngören değişikliği destekledi.
Henüz yasalaşmayan söz konusu değişikliğin yürürlüğe girmesi için, parlementonun üst kanadı senatoda onaylanması gerekiyor.
Halihazırda şirketlerin temettü ödemeleri yüzde 30 oranında vergilendiriliyor.
Fransa - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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