https://sputniknews.com.tr/20221015/fransada-gunluk-hayati-felc-eden-akaryakit-grevlerine-devam-karari-cikti-1062346792.html

Fransa'da 'günlük hayatı felç eden' akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı

Fransa'da 'günlük hayatı felç eden' akaryakıt grevlerine devam kararı çıktı

Bazı sendikaların petrol şirketleriyle anlaşmaya varmasına rağmen, Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, önerilen maaş artışını yetersiz bularak grevi... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T12:50+0300

2022-10-15T12:50+0300

2022-10-15T12:50+0300

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petrol rafinerisi

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Fransa'da, akaryakıt krizine neden olan petrol rafinerileri grevinin çarşambaya kadar devam edeceği belirtildi. Ülke basınındaki haberlere göre, TotalEnergies'in petrol rafinerilerinin önemli bir bölümünde eylül sonundan bu yana başlayan grevlerde, bazı sendikaların anlaşmaya varmasına rağmen Fransa'nın en büyük işçi sendikası CGT, maaşlar için önerilen artışı yetersiz buldu.CGT, TotalEnergies'in en önemli rafinerisi olan Normandiya ile Donges rafinerilerindeki grevleri sırasıyla salı ve çarşambaya kadar sürdüreceklerini açıkladı. Öte yandan Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), CGT'nin, ülkede 18 Ekim'de demir yolu çalışanlarının gideceği greve bütün meslek gruplarının destek vermesi talebine medya mensuplarının karşılık vermesi konusunda çağrıda bulundu.Fransa'da akaryakıt krizi büyüyorÜlkenin en büyük işçi sendikasının çağrısıyla Fransa'da rafineri çalışanları maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle eylül sonunda greve gitmişti. Grevden ülkedeki çoğu rafineri olumsuz etkilenmişti.Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başlamıştı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları oluşmuş, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti. Hükümet de krizin sağlık, tarım, gıda sektörü hizmetlerini zora sokması nedeniyle, çözüm olarak bazı rafinerilerde üretimin yapılmasını sağlamak için belirli işçileri kapsayan 'zoraki çalıştırma' prosedürünü devreye sokmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221010/fransa-ile-cezayir-arasinda-11-anlasma-imzalandi-1062135735.html

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