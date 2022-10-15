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Dünya Kadın Çiftçiler Günü: 'Tarımın en önemli aktörleri'
Dünya Kadın Çiftçiler Günü: 'Tarımın en önemli aktörleri'
15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadınlar, ekili alanlarda çalışırken görüntülendi 15.10.2022, Sputnik Türkiye
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фото, tarım ve orman bakanlığı, tarım, vahit kirişçi, çiftçi, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü, tarla, hayvancılık, kadın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyet eşitliği
фото, tarım ve orman bakanlığı, tarım, vahit kirişçi, çiftçi, tarım işçisi, tarım arazisi, tarım ürünü, tarla, hayvancılık, kadın, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyet eşitliği

Dünya Kadın Çiftçiler Günü: 'Tarımın en önemli aktörleri'

11:27 15.10.2022
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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadınlar, ekili alanlarda çalışırken görüntülendi
© AA

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan Suriyeli çiftçiler '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' kapsamında ekili alanlarda çalışırken görüntülendi. Kadınlar bu alanlarda yetiştirilen ürünlerin geliriyle ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

Suriye&#x27;nin İdlib ilinde yaşayan Suriyeli çiftçiler &#x27;15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü&#x27; kapsamında ekili alanlarda çalışırken görüntülendi. Kadınlar bu alanlarda yetiştirilen ürünlerin geliriyle ailelerinin geçimine katkı sağlıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan Suriyeli çiftçiler '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' kapsamında ekili alanlarda çalışırken görüntülendi. Kadınlar bu alanlarda yetiştirilen ürünlerin geliriyle ailelerinin geçimine katkı sağlıyor.

© AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kırsalında yaşayan kadın çiftçiler de objektiflere yansıdı.

Irak&#x27;ın başkenti Bağdat&#x27;ın kırsalında yaşayan kadın çiftçiler de objektiflere yansıdı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kırsalında yaşayan kadın çiftçiler de objektiflere yansıdı.

© AA

Cargill’in 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında yapılan araştırmaya göre; çiftçilik aile işi olsa da toplumsal cinsiyet ilişkileri kadını ev içi rollerle tanımlamaya devam ediyor. Cargill'den yapılan açıklamaya göre, dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor.

Cargill’in 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında yapılan araştırmaya göre; çiftçilik aile işi olsa da toplumsal cinsiyet ilişkileri kadını ev içi rollerle tanımlamaya devam ediyor. Cargill&#x27;den yapılan açıklamaya göre, dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43&#x27;ünü kadınlar oluşturuyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Cargill’in 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında yapılan araştırmaya göre; çiftçilik aile işi olsa da toplumsal cinsiyet ilişkileri kadını ev içi rollerle tanımlamaya devam ediyor. Cargill'den yapılan açıklamaya göre, dünyada tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü kadınlar oluşturuyor.

© AA

Kadınların Türkiye’de de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında rolü büyük görünüyor. Kadın ve erkeklerin neredeyse eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olan tarımda istihdam edilen toplam kişi sayısı 4 milyon 948 bin kişi. Bunun yüzde 41’i yani 2 milyon 47 bini kadın.

Kadınların Türkiye’de de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında rolü büyük görünüyor. Kadın ve erkeklerin neredeyse eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olan tarımda istihdam edilen toplam kişi sayısı 4 milyon 948 bin kişi. Bunun yüzde 41’i yani 2 milyon 47 bini kadın. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Kadınların Türkiye’de de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında rolü büyük görünüyor. Kadın ve erkeklerin neredeyse eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olan tarımda istihdam edilen toplam kişi sayısı 4 milyon 948 bin kişi. Bunun yüzde 41’i yani 2 milyon 47 bini kadın.

© AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kadınların, bütün kutsal görev ve sıfatlarının yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimciler ve tarımın da en önemli aktörleri olduğuna işaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kadınların, bütün kutsal görev ve sıfatlarının yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimciler ve tarımın da en önemli aktörleri olduğuna işaret etti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kadınların, bütün kutsal görev ve sıfatlarının yanında aynı zamanda üretici, işveren ve istihdam sağlayan girişimciler ve tarımın da en önemli aktörleri olduğuna işaret etti.

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