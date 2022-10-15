Dünya Kadın Çiftçiler Günü: 'Tarımın en önemli aktörleri'

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Kadınların Türkiye’de de tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında rolü büyük görünüyor. Kadın ve erkeklerin neredeyse eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör olan tarımda istihdam edilen toplam kişi sayısı 4 milyon 948 bin kişi. Bunun yüzde 41’i yani 2 milyon 47 bini kadın.