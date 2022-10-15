https://sputniknews.com.tr/20221015/donetsk-halk-cumhuriyeti-kiev-icin-savasan-parali-askerlerin-egitim-seviyesi-giderek-dusuyor-1062355638.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Kiev için savaşan paralı askerlerin eğitim seviyesi giderek düşüyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti: Kiev için savaşan paralı askerlerin eğitim seviyesi giderek düşüyor

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) liderinin danışmanı Yan Gagin, Kiev rejimi tarafında savaşan profesyonel paralı askerlerin eğitim seviyesinde düşüş eğilimi... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T19:24+0300

2022-10-15T19:24+0300

2022-10-15T19:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

paralı asker

donetsk halk cumhuriyeti

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DHC lideri Denis Puşilin'in danışmanı Gagi, Ukrayna için savaşan paralı askerlerin eğitim seviyesinin giderek azaldığını ifade etti.Sputnik’e demecinde her savaşta çatışma alanında bulunan paralı askerlerin değerli olduğuna dikkat çeken Gagin, ancak şimdi Rusya’nın özel askeri operasyonunun yürütüldüğü bölgede giderek daha sık eğitimsiz yabancı personele rastlandığına vurgu yaptı.Gagin, “Kısa süre önce keşif gruplarımızdan biri bubi tuzakları kurdu, düşmanın yabancı keşif grubunun geçeceği tahmin edilen rotasına mayın döşedi. Sabah olay yerinde 4 ceset bulundu. Grupta Polonya vatandaşları vardı. Burada ne söylenebilir ki? Herhangi bir keşifçi, içinden geçtiği bölgede döşeli mayın olacağını varsayıyor. Bubi tuzaklarının fark edilmemesi? Bunun mümkün olduğunu anlıyorum, ama onlar yeterince basitti. Ve grubun tamamı hayatını kaybetti. Yani bu bir profesyonel olmama sorunudur” diye anlattı.Özel operasyon ilk başladığında düşman tarafında savaşan paralı askerlerinin eğitiminin daha üst seviyede olduğuna dikkat çeken komutan, ancak zamanla profesyonellerin işverenlerinden hayal kırıklığına uğramaya ve ayrılmaya başladığını ve bu kişilerin yerlerini ‘maceraperestler ve macera arayanların’ aldığını vurguladı.

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ukrayna krizi, paralı asker, donetsk halk cumhuriyeti