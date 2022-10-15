https://sputniknews.com.tr/20221015/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasi-ile-telefonda-gorustu-1062356007.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T19:46+0300
2022-10-15T19:46+0300
2022-10-15T19:46+0300
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna krizi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki durumla ilgili son gelişmeler ele alındı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki durumla ilgili son gelişmeler ele alındı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.