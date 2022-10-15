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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221015/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasi-ile-telefonda-gorustu-1062356007.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T19:46+0300
2022-10-15T19:46+0300
mevlüt çavuşoğlu
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
ukrayna krizi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki durumla ilgili son gelişmeler ele alındı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi
mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

19:46 15.10.2022
© AAÇavuşoğlu ile Kuleba
Çavuşoğlu ile Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki durumla ilgili son gelişmeler ele alındı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
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