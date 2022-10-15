https://sputniknews.com.tr/20221015/disisleri-bakani-cavusoglu-ukraynali-mevkidasi-ile-telefonda-gorustu-1062356007.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile Ukrayna'daki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T19:46+0300

2022-10-15T19:46+0300

2022-10-15T19:46+0300

mevlüt çavuşoğlu

ukrayna krizi

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

ukrayna krizi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla görüştü.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki durumla ilgili son gelişmeler ele alındı.Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

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mevlüt çavuşoğlu, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, ukrayna krizi