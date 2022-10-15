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https://sputniknews.com.tr/20221015/disisleri-bakan-yardimciligina-yasin-ekrem-serim-atandi-1062331200.html
Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na Yasin Ekrem Serim atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na Yasin Ekrem Serim atandı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T00:56+0300
2022-10-15T00:57+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
yasin ekrem serim
resmi gazete
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Dışişleri Bakanlığı Teşkilatında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı.Yasin Ekrem Serim kimdir?Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.
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dışişleri bakanlığı, yasin ekrem serim, resmi gazete, atama
dışişleri bakanlığı, yasin ekrem serim, resmi gazete, atama

Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na Yasin Ekrem Serim atandı

00:56 15.10.2022 (güncellendi: 00:57 15.10.2022)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi.
Dışişleri Bakanlığı Teşkilatında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Yasin Ekrem Serim kimdir?

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere’de University of Westminister’da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.
Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York’da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.
© AACumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi.
© AA
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