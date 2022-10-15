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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere yarın Bartın'a gideceği... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T00:03+0300
2022-10-15T00:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da şu paylaşımlarda bulundu;"Maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum.Yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek

00:03 15.10.2022 (güncellendi: 00:12 15.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın patlama meydana gelen maden ocağındaki kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etmek üzere yarın Bartın'a gideceği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından da şu paylaşımlarda bulundu;
"Maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime acil şifalar diliyorum.
Yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra'ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."
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