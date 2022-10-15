https://sputniknews.com.tr/20221015/cin-uzaktan-algilama-ozellikli-yaogan-36-uydularini-firlatti-1062358116.html
Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-36' uydularını fırlattı
Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-36' uydularını fırlattı
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T22:15+0300
2022-10-15T22:15+0300
2022-10-15T22:19+0300
dünya
çin
uydu
yaogan-36
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062357559_0:164:3040:1874_1920x0_80_0_0_92f60c6cec140d786f80ee1134db1555.jpg
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği duyuruldu.Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 444'üncü görev oldu.Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de fırlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20190310/cin-uzaya-yeni-uydu-gonderdi-1038113401.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062357559_162:0:2878:2037_1920x0_80_0_0_fb0b9173d008732ad14c70b11d7f51e7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, uydu, yaogan-36
Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-36' uydularını fırlattı
22:15 15.10.2022 (güncellendi: 22:19 15.10.2022) Abone ol
Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-36" tipi üç uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği duyuruldu.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 444'üncü görev oldu.
Yaogan-36 uydularının ilk grubu 26 Eylül'de fırlatılmıştı.