https://sputniknews.com.tr/20221015/belarusta-terorle-mucadele-operasyonu-uygulamasina-gecildi-1062354488.html
Belarus’ta terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildi
Belarus’ta terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildi
Belarus Dışişleri Bakanı Makey, provokasyon tehdidi nedeni ile ülke genelinde terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildiğini belirtti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T17:49+0300
2022-10-15T17:49+0300
2022-10-15T17:49+0300
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belarus
terörle mücadele
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Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rus İzvestiya gazetesine demecinde provokasyon tehdidi nedeni ile ülke genelinde terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildiğini, Belarus güvenlik güçlerinin komşu ülkelerden gelebilecek her türlü provokasyona karşılık vermeye hazır durumda olduklarını söyledi.Makey, “Ülkemizin Devlet Başkanı bir dizi güvenlik kurumu ile toplantılar düzenledi, terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildi” diye konuştu.‘Bazı komşu devletlerin Belarus topraklarının belirli bölümlerinin ele geçirilmesine yönelik provokasyonlar planladığı’ bilgisinin olduğunu doğrulayan Makey, “İşgalcinin toprağımızın bir metresine dahi ayak basmasın” diyerek, alınan önlemlerin vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı.Belaruslu bakan, ordunun, güvenlik kurumlarının ve özel servislerin komşu ülkelerden gelebilecek her türlü provokasyona karşılık vermeye hazır durumda olduklarının altını çizdi.Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ‘Polonya, Litvanya ve Ukrayna'da Belaruslu radikallerin arasından ülkede sabotaj, terör saldırıları gerçekleştirmek ve askeri isyan başlatmak amacıyla’ militanlar eğitildiğini açıklamıştı.
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belarus, terörle mücadele
belarus, terörle mücadele
Belarus’ta terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildi
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Belarus Dışişleri Bakanı Makey, provokasyon tehdidi nedeni ile ülke genelinde terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildiğini belirtti.
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rus İzvestiya gazetesine demecinde provokasyon tehdidi nedeni ile ülke genelinde terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildiğini, Belarus güvenlik güçlerinin komşu ülkelerden gelebilecek her türlü provokasyona karşılık vermeye hazır durumda olduklarını söyledi.
Makey, “Ülkemizin Devlet Başkanı bir dizi güvenlik kurumu ile toplantılar düzenledi, terörle mücadele operasyonu uygulamasına geçildi” diye konuştu.
‘Bazı komşu devletlerin Belarus topraklarının belirli bölümlerinin ele geçirilmesine yönelik provokasyonlar planladığı’ bilgisinin olduğunu doğrulayan Makey, “İşgalcinin toprağımızın bir metresine dahi ayak basmasın” diyerek, alınan önlemlerin vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu vurguladı.
Belaruslu bakan, ordunun, güvenlik kurumlarının ve özel servislerin komşu ülkelerden gelebilecek her türlü provokasyona karşılık vermeye hazır durumda olduklarının altını çizdi.
Daha önce Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ‘Polonya, Litvanya ve Ukrayna'da Belaruslu radikallerin arasından ülkede sabotaj, terör saldırıları gerçekleştirmek ve askeri isyan başlatmak amacıyla’ militanlar eğitildiğini açıklamıştı.