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https://sputniknews.com.tr/20221015/bakan-donmez-bartinda-arama-kurtarma-calismalarinin-tamamlandigini-bildirdi-1062354340.html
Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi
Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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amasra
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.
türkiye
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fatih dönmez, amasra, bartın
fatih dönmez, amasra, bartın

Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

17:39 15.10.2022 (güncellendi: 17:44 15.10.2022)
© İHA / BÜLENT BOSTANCI - ONUR ALTINDAĞ - YASİN ERDEM-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada ölen işçi sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın ilk belirlemelere göre grizudan kaynaklandığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende meydana gelen patlamada ölen işçi sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın ilk belirlemelere göre grizudan kaynaklandığını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© İHA / BÜLENT BOSTANCI - ONUR ALTINDAĞ - YASİN ERDEM-
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.
Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.
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