https://sputniknews.com.tr/20221015/bakan-donmez-bartinda-arama-kurtarma-calismalarinin-tamamlandigini-bildirdi-1062354340.html

Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

Bakan Dönmez, Bartın'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T17:39+0300

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türkiye

fatih dönmez

amasra

bartın

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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da dün akşamdan beri devam eden arama kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. 41 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Bütün kurumlarımızla tüm ailelerimizin, Bartın'ımızın yanındayız. Rabb'im böyle acıları bir daha yaşatmasın." ifadesini kullandı.Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün 18.15 sularında patlama meydana gelmişti.Bakan Dönmez, patlama sonrası yaptığı açıklamada, ilk değerlendirmelerin grizu patlaması olduğu yönünde olduğunu belirtmişti.

türkiye

amasra

bartın

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fatih dönmez, amasra, bartın