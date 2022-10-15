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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221015/azov-militani-ukrayna-sinir-muhafizlari-cok-sayida-yagma-olayina-karisti-1062352123.html
Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı
Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı
Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok sayıda yağma olayına karıştıklarını belirtti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T15:53+0300
2022-10-15T15:53+0300
ukrayna krizi
azov
azov taburu
ukrayna
ukrayna krizi
yağma
yağmalama
para
altın
mücevher
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Bulunduğu cezaevinden Sputnik muhabirine konuşan Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok fazla yağma olayına karıştıklarını, para, altın ve mücevher çaldıklarını ve bunu bir uğraş haline getirdiklerini söyledi.Şvets, “Bana, çok sert yağmalar yapan ve hatta kurşun geçirmez yeleğinin zırh plakasının yerine iki ya da üç kilo altının olduğu torba yerleştiren bir sınır muhafızını anlattılar. Keskin nişancının ateşlediği mermi torbadan geçerek onu öldürüyor” dedi. Şvets, Azov militanlarının dükkanlardaki yiyecekleri, sınır muhafızlarının ise para, telefon, altın ve mücevher çaldıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221015/rus-senatorden-borrellin-tehditlerine-yanit-bazilarinin-aklinda-olan-digerlerinin-dilinde-1062351994.html
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azov, azov taburu, ukrayna, ukrayna krizi, yağma, yağmalama, para, altın, mücevher, hırsız, hırsızlık, neo-nazi
azov, azov taburu, ukrayna, ukrayna krizi, yağma, yağmalama, para, altın, mücevher, hırsız, hırsızlık, neo-nazi

Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı

15:53 15.10.2022
© AFP 2022Azov Taburu
Azov Taburu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AFP 2022
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Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok sayıda yağma olayına karıştıklarını belirtti.
Bulunduğu cezaevinden Sputnik muhabirine konuşan Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok fazla yağma olayına karıştıklarını, para, altın ve mücevher çaldıklarını ve bunu bir uğraş haline getirdiklerini söyledi.
Şvets, “Bana, çok sert yağmalar yapan ve hatta kurşun geçirmez yeleğinin zırh plakasının yerine iki ya da üç kilo altının olduğu torba yerleştiren bir sınır muhafızını anlattılar. Keskin nişancının ateşlediği mermi torbadan geçerek onu öldürüyor” dedi. Şvets, Azov militanlarının dükkanlardaki yiyecekleri, sınır muhafızlarının ise para, telefon, altın ve mücevher çaldıklarını belirtti.
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