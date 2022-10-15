https://sputniknews.com.tr/20221015/azov-militani-ukrayna-sinir-muhafizlari-cok-sayida-yagma-olayina-karisti-1062352123.html

Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı

Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı

Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok sayıda yağma olayına karıştıklarını belirtti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

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mücevher

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Bulunduğu cezaevinden Sputnik muhabirine konuşan Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok fazla yağma olayına karıştıklarını, para, altın ve mücevher çaldıklarını ve bunu bir uğraş haline getirdiklerini söyledi.Şvets, “Bana, çok sert yağmalar yapan ve hatta kurşun geçirmez yeleğinin zırh plakasının yerine iki ya da üç kilo altının olduğu torba yerleştiren bir sınır muhafızını anlattılar. Keskin nişancının ateşlediği mermi torbadan geçerek onu öldürüyor” dedi. Şvets, Azov militanlarının dükkanlardaki yiyecekleri, sınır muhafızlarının ise para, telefon, altın ve mücevher çaldıklarını belirtti.

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