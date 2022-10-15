https://sputniknews.com.tr/20221015/azov-militani-ukrayna-sinir-muhafizlari-cok-sayida-yagma-olayina-karisti-1062352123.html
Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı
Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı
Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok sayıda yağma olayına karıştıklarını belirtti. 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T15:53+0300
2022-10-15T15:53+0300
2022-10-15T15:53+0300
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ukrayna krizi
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yağmalama
para
altın
mücevher
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Bulunduğu cezaevinden Sputnik muhabirine konuşan Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok fazla yağma olayına karıştıklarını, para, altın ve mücevher çaldıklarını ve bunu bir uğraş haline getirdiklerini söyledi.Şvets, “Bana, çok sert yağmalar yapan ve hatta kurşun geçirmez yeleğinin zırh plakasının yerine iki ya da üç kilo altının olduğu torba yerleştiren bir sınır muhafızını anlattılar. Keskin nişancının ateşlediği mermi torbadan geçerek onu öldürüyor” dedi. Şvets, Azov militanlarının dükkanlardaki yiyecekleri, sınır muhafızlarının ise para, telefon, altın ve mücevher çaldıklarını belirtti.
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azov, azov taburu, ukrayna, ukrayna krizi, yağma, yağmalama, para, altın, mücevher, hırsız, hırsızlık, neo-nazi
Azov militanı: Ukrayna sınır muhafızları çok sayıda yağma olayına karıştı
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Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok sayıda yağma olayına karıştıklarını belirtti.
Bulunduğu cezaevinden Sputnik muhabirine konuşan Ukraynalı neo-Nazi taburu militanı Mihail Şvets, Mariupol'deki Ukraynalı sınır muhafızlarının çok fazla yağma olayına karıştıklarını, para, altın ve mücevher çaldıklarını ve bunu bir uğraş haline getirdiklerini söyledi.
Şvets, “Bana, çok sert yağmalar yapan ve hatta kurşun geçirmez yeleğinin zırh plakasının yerine iki ya da üç kilo altının olduğu torba yerleştiren bir sınır muhafızını anlattılar. Keskin nişancının ateşlediği mermi torbadan geçerek onu öldürüyor” dedi. Şvets, Azov militanlarının dükkanlardaki yiyecekleri, sınır muhafızlarının ise para, telefon, altın ve mücevher çaldıklarını belirtti.