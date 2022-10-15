https://sputniknews.com.tr/20221015/almanya-basbakani-scholz-avrupa-birliginin--genislemesini-destekliyorum-1062356172.html

Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa Birliği'nin genişlemesini destekliyorum

Almanya Başbakanı Scholz: Avrupa Birliği'nin genişlemesini destekliyorum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesini desteklediğini açıkladı. AB'nin doğuya doğru büyümesinin herkes için bir kazanç olacağını... 15.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-15T20:02+0300

2022-10-15T20:02+0300

2022-10-15T20:02+0300

dünya

olaf scholz

almanya

ab

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059808085_0:73:1201:748_1920x0_80_0_0_0d3edf356c87e0f9315d890363ebc1c9.jpg

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliğinin (AB) genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi.Scholz, Avrupa Sosyalistleri Partisinin (PES) Berlin’de düzenlediği kongrede yaptığı konuşmada, Ukrayna, Moldova, Batı Balkanlar'daki ülkeler ve perspektif olarak Gürcistan’ın da özgür ve demokratik bir Avrupa’nın parçası olduklarını söyledi.Scholz, adaylık statüsü alan Balkan ülkelerine verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini yineledi."AB’nin genişlemesini destekliyorum" diyen Scholz, 27, 30 veya 36 ülkeden oluşan 500 milyonun üzerinde eşit ve özgür vatandaşa sahip birleşik bir AB'nin dünyada ağırlığını daha güçlü gösterebileceğini kaydetti.AB'nin doğuya doğru büyümesinin herkes için bir kazanç olacağını ifade eden Scholz, "Elbette aday ülkelerin katılım kriterlerini yerine getirmesi gerekiyor. Onları en iyi şekilde destekleyeceğiz" dedi.Başbakan Scholz, AB’nin de bu genişlemeye hazırlanması gerektiğini vurguladı.Scholz, AB’de reformların yapılmasını da isteyerek, dış politika ve mali konularda oy birliği yerine oy çoğunluğuyla kararların alınmasını talep etti.Bu konuda ülkelerin ikna edilmesi gerektiğini savunan Scholz, "Talebimiz bir jeopolitik Avrupa ise o zaman oy çokluğuyla karar alınması egemenliğin kaybı değil kazanımı olur" ifadesini kullandı.Olaf Scholz, bu bağlamda AB’deki küçük ülkelerin endişelerine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gelecekte de her ülkenin endişelerinin duyulması gerekiyor. Başka her şey Avrupa fikrine ihanet olur" değerlendirmesinde bulundu.AB’nin kendi içinde yaşadığı göç ve mali alandaki ihtilafları aşmasını talep eden Scholz, Birliğin kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almasını ve askeri olarak da yeteneklerini artırmasını istedi.

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olaf scholz, almanya, ab, ukrayna