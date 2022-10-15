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https://sputniknews.com.tr/20221015/abnin-ticaret-acigi-rekor-kirdi-1062336806.html
AB'nin ticaret açığı rekor kırdı
AB'nin ticaret açığı rekor kırdı
AB, ağustos ayında toplam 64.7 milyar euroluk rekor seviyede dış ticaret açığı verdi. Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapan ülke 41.3 milyar euro ile ABD... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T03:51+0300
2022-10-15T03:55+0300
ekonomi
avrupa istatistik ofisi
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
eurostar
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2 artarak 207.1 milyar euro'ya, ithalatı da yüzde 56.4 yükselerek 271.8 milyar euro'ya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı ağustos ayında 64.7 milyar euro oldu.Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ağustosta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24 yükselişle 231.1 milyar euro, ithalat da yüzde 53.6 artışla 282.1 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ağustosta 51 milyar euro olarak kayıtlara geçti.Böylece, AB ve Euro Bölgesi'nde ticaret açığı, verilerin Eurostat tarafından toplandığı dönemde ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41.3 milyar euro ile ABD, 26 milyar euro ile İngiltere, 19 milyar euro ile Çin, 14.1 milyar euro ile İsviçre ve 8 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 57.6 milyar euro ile Çin, 32.2 milyar euro ile ABD, 21.1 milyar euro ile İngiltere, 19.1 milyar euro ile Norveç, 15.2 milyar euro ile Rusya, 11.1 milyar euro ile İsviçre ve 7.8 milyar euro ile Türkiye oldu.AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklandı.
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avrupa istatistik ofisi, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), eurostar
avrupa istatistik ofisi, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), eurostar

AB'nin ticaret açığı rekor kırdı

03:51 15.10.2022 (güncellendi: 03:55 15.10.2022)
© SputnikAvrupa Birliği (AB)
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
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AB, ağustos ayında toplam 64.7 milyar euroluk rekor seviyede dış ticaret açığı verdi. Söz konusu dönemde en fazla ithalat yapan ülke 41.3 milyar euro ile ABD oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.
Buna göre, AB'nin ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2 artarak 207.1 milyar euro'ya, ithalatı da yüzde 56.4 yükselerek 271.8 milyar euro'ya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı ağustos ayında 64.7 milyar euro oldu.
Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ağustosta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 24 yükselişle 231.1 milyar euro, ithalat da yüzde 53.6 artışla 282.1 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret açığı, ağustosta 51 milyar euro olarak kayıtlara geçti.
Böylece, AB ve Euro Bölgesi'nde ticaret açığı, verilerin Eurostat tarafından toplandığı dönemde ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.
Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41.3 milyar euro ile ABD, 26 milyar euro ile İngiltere, 19 milyar euro ile Çin, 14.1 milyar euro ile İsviçre ve 8 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.
AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 57.6 milyar euro ile Çin, 32.2 milyar euro ile ABD, 21.1 milyar euro ile İngiltere, 19.1 milyar euro ile Norveç, 15.2 milyar euro ile Rusya, 11.1 milyar euro ile İsviçre ve 7.8 milyar euro ile Türkiye oldu.
AB ve Euro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklandı.
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