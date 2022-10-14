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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/yunan-uzman-putinin-dogalgaz-merkezi-onerisi-turkiyenin-jeopolitik-konumunu-guclendirecek--1062302064.html
Yunan uzman: Putin'in doğalgaz merkezi önerisi, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirecek
Yunan uzman: Putin'in doğalgaz merkezi önerisi, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirecek
Yunan uzman Thrasivoulos Evtichidis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma önerisinin, halihazırda ciddi bir enerji merkezi... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T12:39+0300
2022-10-14T12:40+0300
avrupa'da enerji krizi
yunanistan
türkiye
türkakım
vladimir putin
doğalgaz
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Putin'in dünya basınında da yankı uyandıran önerisini Sputnik'e değerlendiren Evtichidis şu ifadeleri kullandı: "Devlet Başkanı Putin, şu anda belirli bir kapasiteye sahip TürkAkım ile Türkiye'nin iç pazarına yönelik Mavi Akım olmak üzere iki doğalgaz boru hattının faal olduğunu belirtti. TürkAkım'ı ciddi oranda modernize ederek Avrupa'nın ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak bir boru hattı kurma imkanı bulunduğunu ekledi. Bu, durumu gerçek anlamda değiştirecek bir plan ancak şu anda bize gelen gazın Türkiye üzerinden transfer edildiğini hatırlatayım. Türkiye, halihazırda ciddi bir enerji merkezi, Azerbaycan gazı da bize Türkiye üzerinden geliyor. Şu anda mesele, gazın hangi güzergahtan gittiği değil. Avrupa almak isteseydi, Rus gazını Kuzey Akım 2 üzerinden alırdı. Şu anda Devlet Başkanı Putin'in sözleriyle "Biz satıyoruz ama onlar almıyor" sorunu vardır." Belki de Avrupa'nın Rus gazı almayarak kendi bacağına sıktığını, zira çok pahalı doğalgaz satın almak zorunda kaldıklarını kaydeden Evtichidis, yaptırımların savaşı durduracağına ya da Rusya üzerinde çok güçlü baskı oluşturacağına inananlardan biri olmadığını vurguladı.
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yunanistan, türkiye, türkakım, vladimir putin, doğalgaz
yunanistan, türkiye, türkakım, vladimir putin, doğalgaz

Yunan uzman: Putin'in doğalgaz merkezi önerisi, Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendirecek

12:39 14.10.2022 (güncellendi: 12:40 14.10.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinErdoğan- Putin
Erdoğan- Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / POOL
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Yunan uzman Thrasivoulos Evtichidis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de doğalgaz merkezi kurma önerisinin, halihazırda ciddi bir enerji merkezi olarak gördüğü Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendireceğini ifade etti.
Putin'in dünya basınında da yankı uyandıran önerisini Sputnik'e değerlendiren Evtichidis şu ifadeleri kullandı: "Devlet Başkanı Putin, şu anda belirli bir kapasiteye sahip TürkAkım ile Türkiye'nin iç pazarına yönelik Mavi Akım olmak üzere iki doğalgaz boru hattının faal olduğunu belirtti. TürkAkım'ı ciddi oranda modernize ederek Avrupa'nın ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak bir boru hattı kurma imkanı bulunduğunu ekledi. Bu, durumu gerçek anlamda değiştirecek bir plan ancak şu anda bize gelen gazın Türkiye üzerinden transfer edildiğini hatırlatayım. Türkiye, halihazırda ciddi bir enerji merkezi, Azerbaycan gazı da bize Türkiye üzerinden geliyor. Şu anda mesele, gazın hangi güzergahtan gittiği değil. Avrupa almak isteseydi, Rus gazını Kuzey Akım 2 üzerinden alırdı. Şu anda Devlet Başkanı Putin'in sözleriyle "Biz satıyoruz ama onlar almıyor" sorunu vardır."
Belki de Avrupa'nın Rus gazı almayarak kendi bacağına sıktığını, zira çok pahalı doğalgaz satın almak zorunda kaldıklarını kaydeden Evtichidis, yaptırımların savaşı durduracağına ya da Rusya üzerinde çok güçlü baskı oluşturacağına inananlardan biri olmadığını vurguladı.
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