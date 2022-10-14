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Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı
Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı
Kasap kocasının 30 yıllık mesleğine ortak olan Elazığ’ın ilk kadın kasabı Mürüvvet Burhan, vejetaryen olmasıyla dikkat çekiyor. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
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vejetaryen, kasap, kadın, фото
vejetaryen, kasap, kadın, фото

Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı

13:48 14.10.2022
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Kasap kocasının 30 yıllık mesleğine ortak olan Elazığ’ın ilk kadın kasabı Mürüvvet Burhan, vejetaryen olmasıyla dikkat çekiyor.
© İHAKasap dükkanını işleterek aile bütçesine katkı sağlayan kadın girişimci Burhan; kırmızı et, tavuk ve balık gibi ürünleri tüketmeme özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kasap dükkanını işleterek aile bütçesine katkı sağlayan kadın girişimci Burhan; kırmızı et, tavuk ve balık gibi ürünleri tüketmeme özelliğiyle de dikkat çekiyor.
© İHAElazığ'da 46 yaşındaki Mürüvvet Burhan, erkek mesleği olarak bilinen kasaplığı yapmaya başladı. Mürüvvet Burhan, yaklaşık 25 yıl bir fabrikada kasap reyonunda çalışan eşiyle birlikte 4 yıl önce açtığı kasap dükkanını çalıştırıyor.
Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Elazığ'da 46 yaşındaki Mürüvvet Burhan, erkek mesleği olarak bilinen kasaplığı yapmaya başladı. Mürüvvet Burhan, yaklaşık 25 yıl bir fabrikada kasap reyonunda çalışan eşiyle birlikte 4 yıl önce açtığı kasap dükkanını çalıştırıyor.
© İHAEşinin desteğiyle kasap dükkanı açtıklarını belirten Burhan, "Eşimle birlikte daha önce bir fabrikada et ve sucuk reyonunda çalışıyorduk. Daha sonra karar verdik ve 2018 yılında kendi işletmemizi kurduk. Elazığ’da Tevfikiye Camii civarında çalışıyoruz. İşlerim güzel, memnunum. Müşterilerimizle beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Yemek ve et satışlarımız iyi. Eşimle birlikte burayı idare ediyoruz” dedi.
Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Eşinin desteğiyle kasap dükkanı açtıklarını belirten Burhan, "Eşimle birlikte daha önce bir fabrikada et ve sucuk reyonunda çalışıyorduk. Daha sonra karar verdik ve 2018 yılında kendi işletmemizi kurduk. Elazığ’da Tevfikiye Camii civarında çalışıyoruz. İşlerim güzel, memnunum. Müşterilerimizle beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Yemek ve et satışlarımız iyi. Eşimle birlikte burayı idare ediyoruz” dedi.
© İHAKarşılarında kadın kasap gördüklerinde müşterilerin işletmelerine gönül rahatlığıyla geldiklerini dile getiren Burhan, "Müşterilerimiz işletmede kadının çalıştığını görünce daha bir rahat geliyorlar. Özellikle kadın müşterilerimiz dükkana daha rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Bir de el lezzeti ve titizlik konularında daha bir güven ve samimiyetle işletmemize geliyorlar. Ayrıca ben kasabım ama et hiç tüketmiyorum. Ne et ne balık ne de tavuk tüketiyorum" diye konuştu.
Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Karşılarında kadın kasap gördüklerinde müşterilerin işletmelerine gönül rahatlığıyla geldiklerini dile getiren Burhan, "Müşterilerimiz işletmede kadının çalıştığını görünce daha bir rahat geliyorlar. Özellikle kadın müşterilerimiz dükkana daha rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Bir de el lezzeti ve titizlik konularında daha bir güven ve samimiyetle işletmemize geliyorlar. Ayrıca ben kasabım ama et hiç tüketmiyorum. Ne et ne balık ne de tavuk tüketiyorum" diye konuştu.
© İHAAile ekonomisine katkıda bulunan Burhan, "Evime katkıda bulunuyorum. İhtiyacı olan arkadaşlarıma da yardımcı oluyorum. Biz Elazığ’da bir aile kasabıyız. Ben kadın girişimci belgemi aldım. Kendi işimi burada, eşimin desteğiyle birlikte kurdum. Kadınlara tavsiyem evde boş oturmasınlar. Bir kadının yapamayacağı bir iş yoktur, çalışsınlar ve aile ekonomisine katkıda bulunsunlar” şeklinde konuştu.
Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Aile ekonomisine katkıda bulunan Burhan, "Evime katkıda bulunuyorum. İhtiyacı olan arkadaşlarıma da yardımcı oluyorum. Biz Elazığ’da bir aile kasabıyız. Ben kadın girişimci belgemi aldım. Kendi işimi burada, eşimin desteğiyle birlikte kurdum. Kadınlara tavsiyem evde boş oturmasınlar. Bir kadının yapamayacağı bir iş yoktur, çalışsınlar ve aile ekonomisine katkıda bulunsunlar” şeklinde konuştu.
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