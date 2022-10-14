Vejetaryen olması kasap olmasına engel olmadı: Elazığ'ın ilk kadın kasabı

© İHA Karşılarında kadın kasap gördüklerinde müşterilerin işletmelerine gönül rahatlığıyla geldiklerini dile getiren Burhan, "Müşterilerimiz işletmede kadının çalıştığını görünce daha bir rahat geliyorlar. Özellikle kadın müşterilerimiz dükkana daha rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Bir de el lezzeti ve titizlik konularında daha bir güven ve samimiyetle işletmemize geliyorlar. Ayrıca ben kasabım ama et hiç tüketmiyorum. Ne et ne balık ne de tavuk tüketiyorum" diye konuştu.