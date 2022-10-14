https://sputniknews.com.tr/20221014/van-valiligi-teroristlerle-cikan-catismada-bir-askerimiz-sehit-oldu-1062295103.html

Van Valiliği: Teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu

Van Valiliği: Teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu

Van Valiliği, Çatak ilçesinde çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T08:24+0300

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türkiye

türkiye

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

van valiliği

çatak

şehit

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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

türkiye

çatak

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2022

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türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), van valiliği, çatak, şehit