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https://sputniknews.com.tr/20221014/van-valiligi-teroristlerle-cikan-catismada-bir-askerimiz-sehit-oldu-1062295103.html
Van Valiliği: Teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
Van Valiliği: Teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu
Van Valiliği, Çatak ilçesinde çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T08:24+0300
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türkiye
türkiye
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
van valiliği
çatak
şehit
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.
türkiye
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türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), van valiliği, çatak, şehit
türkiye, türk silahlı kuvvetleri (tsk), van valiliği, çatak, şehit

Van Valiliği: Teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu

08:24 14.10.2022
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© DHA
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Van Valiliği, Çatak ilçesinde çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.
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