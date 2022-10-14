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https://sputniknews.com.tr/20221014/uzlastirmayla-yaklasik-174-bin-dosyada-anlasma-saglandi-1062299603.html
Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı
Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı
Adalet Bakanlığınca, cezada alternatif çözümlerden biri olarak uygulanan "uzlaştırma" kapsamında, bu yıl içinde 173 bin 905 soruşturma ve kovuşturma dosyası... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T11:56+0300
2022-10-14T11:57+0300
türkiye
uzlaştırma davası
dolandırıcılık
hırsızlık
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2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile kapsamı genişletilen uzlaştırmanın etkin şekilde uygulanması sağlandı.Aralarında basit hırsızlık, basit dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, güveni kötüye kullanma, hakaret, taksirli yaralama gibi çok sayıda suçta uygulanan uzlaştırmayla 2017'de 223 bin 469, 2018'de 208 bin 14, 2019'da 238 bin 905, 2020'de ise 219 bin 639 uyuşmazlık, anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.Geçen yıl ise uzlaştırmayla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 230 bin 50 oldu.Bu yıl 12 Ekim'e kadar müzakeresi tamamlanan 173 bin 905 dosya, 'kamu yararına çalışma', 'bağış yapma', 'suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi' ve 'özür dileme' karşılığında anlaşmayla sonuçlandırıldı. 40 bin 76 dosyada ise anlaşma sağlanamadı.
https://sputniknews.com.tr/20210721/adalet-bakanligi-uzlastirma-verilerini-acikladi-1045021034.html
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uzlaştırma davası, dolandırıcılık, hırsızlık
uzlaştırma davası, dolandırıcılık, hırsızlık

Uzlaştırmayla yaklaşık 174 bin dosyada anlaşma sağlandı

11:56 14.10.2022 (güncellendi: 11:57 14.10.2022)
© AAel sıkışma, uzlaşma
el sıkışma, uzlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Adalet Bakanlığınca, cezada alternatif çözümlerden biri olarak uygulanan "uzlaştırma" kapsamında, bu yıl içinde 173 bin 905 soruşturma ve kovuşturma dosyası anlaşmayla sonuçlandı.
2 Aralık 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile kapsamı genişletilen uzlaştırmanın etkin şekilde uygulanması sağlandı.
Aralarında basit hırsızlık, basit dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, güveni kötüye kullanma, hakaret, taksirli yaralama gibi çok sayıda suçta uygulanan uzlaştırmayla 2017'de 223 bin 469, 2018'de 208 bin 14, 2019'da 238 bin 905, 2020'de ise 219 bin 639 uyuşmazlık, anlaşmayla çözüme kavuşturuldu.
Geçen yıl ise uzlaştırmayla çözüme kavuşturulan dosya sayısı 230 bin 50 oldu.
Bu yıl 12 Ekim'e kadar müzakeresi tamamlanan 173 bin 905 dosya, 'kamu yararına çalışma', 'bağış yapma', 'suç nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi' ve 'özür dileme' karşılığında anlaşmayla sonuçlandırıldı. 40 bin 76 dosyada ise anlaşma sağlanamadı.
Adalet Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2021
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