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Ukrayna güçlerine hangi ülkeler askeri eğitim veriyor?
Ukrayna güçlerine hangi ülkeler askeri eğitim veriyor?
Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Batı ülkeleri Moskova’ya benzerine rastlanmamış bir dizi yaptırım uygulamakla yetinmedi, Ukrayna... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T16:36+0300
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infografik
askeri operasyon
yaptırım
askeri eğitim
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Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkeler, Ukrayna’ya asker göndermek ve ülkede yaşananlara taraf olmak gibi bir planlarının olmadığını defalarca söylemiş olsalar da ‘Ukrayna’nın kendisini savunması için’ yaptıklarını söyledikleri katkı fark edilmeyecek düzeyde değil.Bu ülkeler, Ukrayna’ya askeri eğitmenlerini gönderiyorlar ve başka ülkelerde askeri eğitimlerden geçmeleri için Ukrayna güçlerinin buralara ulaşımına da yardımcı oluyor.Ukrayna ordusuna hangi ülkelerin askeri eğitim sağladığını, Sputnik’in infografiğinde görebilirsiniz.
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infografik, askeri operasyon, yaptırım, askeri eğitim, инфографика
infografik, askeri operasyon, yaptırım, askeri eğitim, инфографика

Ukrayna güçlerine hangi ülkeler askeri eğitim veriyor?

16:36 14.10.2022 (güncellendi: 16:37 14.10.2022)
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Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasından beri Batı ülkeleri Moskova’ya benzerine rastlanmamış bir dizi yaptırım uygulamakla yetinmedi, Ukrayna hükümetine askeri ve teknik destek de verdi.
Rusya’ya yaptırım uygulayan ülkeler, Ukrayna’ya asker göndermek ve ülkede yaşananlara taraf olmak gibi bir planlarının olmadığını defalarca söylemiş olsalar da ‘Ukrayna’nın kendisini savunması için’ yaptıklarını söyledikleri katkı fark edilmeyecek düzeyde değil.
Bu ülkeler, Ukrayna’ya askeri eğitmenlerini gönderiyorlar ve başka ülkelerde askeri eğitimlerden geçmeleri için Ukrayna güçlerinin buralara ulaşımına da yardımcı oluyor.
Ukrayna ordusuna hangi ülkelerin askeri eğitim sağladığını, Sputnik’in infografiğinde görebilirsiniz.
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