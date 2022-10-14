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https://sputniknews.com.tr/20221014/uefa-avrupa-ligi-h-grubu-4-haftasinda-trabzonspor-fransa-temsilcisi-monacoyu-sahasinda-4-0-yendi-1062288094.html
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu sahasında 4-0 yendi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu sahasında 4-0 yendi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip Trabzonspor 4-0 kazandı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
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uefa avrupa ligi
trabzonspor
fransa
spor
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 yendi.48. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-057. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0 yaptı. Umut Bozok'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
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uefa avrupa ligi, trabzonspor, fransa
uefa avrupa ligi, trabzonspor, fransa

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu sahasında 4-0 yendi

00:25 14.10.2022 (güncellendi: 00:33 14.10.2022)
© İHAUEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© İHA
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip Trabzonspor 4-0 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 yendi.
48. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0
57. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0 yaptı. Umut Bozok'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
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