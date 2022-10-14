Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221014/turkiyede-rusyanin-teklif-ettigi-enerji-merkezine-iliskin-gorusmeler-gelecek-hafta-baslayacak-1062310593.html
Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak
Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak
Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T17:05+0300
2022-10-14T17:36+0300
multimedya
karikatür
rusya
türkiye
kuzey akım
doğalgaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062310070_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_3ede05c53e967cce7802583c07ba31db.jpg
Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi.“Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062310070_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_1ef600923e2c673add85c1d167c7995c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
karikatür , rusya, türkiye, kuzey akım, doğalgaz
karikatür , rusya, türkiye, kuzey akım, doğalgaz

Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak

17:05 14.10.2022 (güncellendi: 17:36 14.10.2022)
© Sputnik / Vitaly Podovitskiykarikatür
karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Vitaly Podovitskiy
Abone olTelegram
Vitaliy Podvitski - Sputnik Türkiye
Vitaliy Podvitskiy
Tüm yazılar
Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi.
Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi.
“Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала