https://sputniknews.com.tr/20221014/turkiyede-rusyanin-teklif-ettigi-enerji-merkezine-iliskin-gorusmeler-gelecek-hafta-baslayacak-1062310593.html

Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak

Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak

Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T17:05+0300

2022-10-14T17:05+0300

2022-10-14T17:36+0300

multimedya

karikatür

rusya

türkiye

kuzey akım

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062310070_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_3ede05c53e967cce7802583c07ba31db.jpg

Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi.“Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaliy Podvitskiy https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg

karikatür , rusya, türkiye, kuzey akım, doğalgaz