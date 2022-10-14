https://sputniknews.com.tr/20221014/turkiyede-rusyanin-teklif-ettigi-enerji-merkezine-iliskin-gorusmeler-gelecek-hafta-baslayacak-1062310593.html
Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak
Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak
Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T17:05+0300
2022-10-14T17:05+0300
2022-10-14T17:36+0300
multimedya
karikatür
rusya
türkiye
kuzey akım
doğalgaz
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Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi.“Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti.Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu.
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Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
karikatür , rusya, türkiye, kuzey akım, doğalgaz
karikatür , rusya, türkiye, kuzey akım, doğalgaz
Türkiye’de Rusya'nın teklif ettiği enerji merkezine ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak
17:05 14.10.2022 (güncellendi: 17:36 14.10.2022) Abone ol
Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi.
Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi.
“Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu.