https://sputniknews.com.tr/20221014/turkiyede-rus-gazi-icin-dagitim-merkezi-olusturulmasina-iliskin-gorusmeler-gelecek-hafta-baslayacak-1062301392.html

Türkiye'de Rus gazı için dağıtım merkezi oluşturulmasına ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak

Türkiye'de Rus gazı için dağıtım merkezi oluşturulmasına ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak

Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T12:24+0300

2022-10-14T12:24+0300

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avrupa'da enerji krizi

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

doğalgaz

rusya

türkiye

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Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi. “Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti. Kaynak ayrıca, Putin ile Erdoğan’ın süreci şahsen denetimlerinde bulundurduklarını belirtti ve “Bununla ilgili olarak liderlerin telefon diplomasisine de devam etmeleri bekleniyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu. Putin daha sonra da bu merkezin sadece gaz dağıtımı için değil Rus gazının fiyatının belirlenmesi için de kullanılabileceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221014/erdogan-turkiyede-gaz-merkezi-kurulmasi-icin-putin-ile-musterek-bir-calisma-talimati-verdik-1062297501.html

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, doğalgaz, rusya, türkiye