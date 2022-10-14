Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/turkiyede-rus-gazi-icin-dagitim-merkezi-olusturulmasina-iliskin-gorusmeler-gelecek-hafta-baslayacak-1062301392.html
Türkiye'de Rus gazı için dağıtım merkezi oluşturulmasına ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak
Türkiye'de Rus gazı için dağıtım merkezi oluşturulmasına ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak
Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T12:24+0300
2022-10-14T12:26+0300
avrupa'da enerji krizi
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
doğalgaz
rusya
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062301489_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_65a37cb0ede097a06daed82a7243ac78.jpg
Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi. “Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti. Kaynak ayrıca, Putin ile Erdoğan’ın süreci şahsen denetimlerinde bulundurduklarını belirtti ve “Bununla ilgili olarak liderlerin telefon diplomasisine de devam etmeleri bekleniyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu. Putin daha sonra da bu merkezin sadece gaz dağıtımı için değil Rus gazının fiyatının belirlenmesi için de kullanılabileceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/erdogan-turkiyede-gaz-merkezi-kurulmasi-icin-putin-ile-musterek-bir-calisma-talimati-verdik-1062297501.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062301489_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_d5ef92f4353fbf0dc64483fe1362c64f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, doğalgaz, rusya, türkiye
recep tayyip erdoğan, vladimir putin, doğalgaz, rusya, türkiye

Türkiye'de Rus gazı için dağıtım merkezi oluşturulmasına ilişkin görüşmeler gelecek hafta başlayacak

12:24 14.10.2022 (güncellendi: 12:26 14.10.2022)
© Sputnik / Максим Богодвид / Multimedya arşivine gidinDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Türkiye’de Rus gazının dağıtımı ve fiyatlandırması için oluşturulması teklif edilen enerji merkezine ilişkin görüşmelerin gelecek hafta başlayacağı belirtildi.
Türk bir diplomatik kaynak, RİA Novosti haber ajansına demecinde, “Biliyorsunuz ki ülkelerin liderleri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin), bu fikrin ne denli olası olduğunu bir an önce değerlendirmeleri için ilgili kurumları görevlendirmişti. Söz konusu değerlendirme görüşmelerine gelecek hafta başlıyoruz” dedi.
“Görüşmelerin yeriyse yakın zamanda belirlenecek” diye ekleyen kaynak, bu görüşmelerin sonunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin’e ayrıntılı birer rapor sunulacağını kaydetti.
Kaynak ayrıca, Putin ile Erdoğan’ın süreci şahsen denetimlerinde bulundurduklarını belirtti ve “Bununla ilgili olarak liderlerin telefon diplomasisine de devam etmeleri bekleniyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
TÜRKİYE
Erdoğan: Türkiye'de gaz merkezi kurulması için Putin ile müşterek bir çalışma talimatı verdik
11:59
Rusya Devlet Başkanı daha önce, çalışmaz hâldeki Kuzey Akım boru hatları üstünden Avrupa’ya iletilemeyen Rus gazının yeni bir transfer sistemi ile Türkiye’ye sevk edilebileceği ve Türkiye’de oluşturulacak merkez üstünden de Avrupa’ya tedarik edilebileceği teklifinde bulunmuştu.
Putin daha sonra da bu merkezin sadece gaz dağıtımı için değil Rus gazının fiyatının belirlenmesi için de kullanılabileceğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала