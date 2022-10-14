Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221014/trafikte-kendini-duran-aracin-uzerine-atarak-yere-yigildi-ambulans-cagrilinca-hicbir-sey-yok-dedi-1062311268.html
Trafikte kendini duran aracın üzerine atarak yere yığıldı, ambulans çağrılınca 'Hiçbir şey yok' dedi
Trafikte kendini duran aracın üzerine atarak yere yığıldı, ambulans çağrılınca 'Hiçbir şey yok' dedi
Giresun’un Gazi Caddesi yaya geçidinde kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. İsminin Fevzi D. olduğu öğrenilen bir kişi, trafikte kendisini bir aracın... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T15:39+0300
2022-10-14T15:48+0300
giresun
ambulans
türkiye
trafik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062310940_0:35:780:474_1920x0_80_0_0_8dd6eb7ec67453cb7152631b8565fb97.jpg
Giresun’da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan Fevzi D. bir süre arabanın ön kaputunda durduktan sonra kendini sırt üstü yere bıraktı. Araç sürücüsü ve çevredekiler ise yardım için yanına gitti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen Fevzi D.’nin 'hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan inerek gittiği öğrenildi.Yaşanan o anları görenler ise Fevzi D.’nin yaptığına bir anlam veremedi.
giresun
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062310940_69:0:701:474_1920x0_80_0_0_7298d9102c8af5f26691929c9929eb3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
giresun, ambulans, trafik
giresun, ambulans, trafik

Trafikte kendini duran aracın üzerine atarak yere yığıldı, ambulans çağrılınca 'Hiçbir şey yok' dedi

15:39 14.10.2022 (güncellendi: 15:48 14.10.2022)
© İHATrafikte kendisini aracın önüne attıktan sonra sırt üstü yere yığılan adam
Trafikte kendisini aracın önüne attıktan sonra sırt üstü yere yığılan adam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© İHA
Abone olTelegram
Giresun’un Gazi Caddesi yaya geçidinde kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. İsminin Fevzi D. olduğu öğrenilen bir kişi, trafikte kendisini bir aracın önüne attıktan sonra sırt üstü yere yığıldı. Ambulans çağrılınca da 'Hiçbir şeyim yok' diyerek gitti.
Giresun’da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan Fevzi D. bir süre arabanın ön kaputunda durduktan sonra kendini sırt üstü yere bıraktı.
Araç sürücüsü ve çevredekiler ise yardım için yanına gitti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen Fevzi D.’nin 'hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan inerek gittiği öğrenildi.
Yaşanan o anları görenler ise Fevzi D.’nin yaptığına bir anlam veremedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала