https://sputniknews.com.tr/20221014/trafikte-kendini-duran-aracin-uzerine-atarak-yere-yigildi-ambulans-cagrilinca-hicbir-sey-yok-dedi-1062311268.html

Trafikte kendini duran aracın üzerine atarak yere yığıldı, ambulans çağrılınca 'Hiçbir şey yok' dedi

Trafikte kendini duran aracın üzerine atarak yere yığıldı, ambulans çağrılınca 'Hiçbir şey yok' dedi

Giresun’un Gazi Caddesi yaya geçidinde kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. İsminin Fevzi D. olduğu öğrenilen bir kişi, trafikte kendisini bir aracın... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T15:39+0300

2022-10-14T15:39+0300

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giresun

ambulans

türkiye

trafik

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Giresun’da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan Fevzi D. bir süre arabanın ön kaputunda durduktan sonra kendini sırt üstü yere bıraktı. Araç sürücüsü ve çevredekiler ise yardım için yanına gitti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen Fevzi D.’nin 'hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan inerek gittiği öğrenildi.Yaşanan o anları görenler ise Fevzi D.’nin yaptığına bir anlam veremedi.

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giresun, ambulans, trafik