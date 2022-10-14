https://sputniknews.com.tr/20221014/tbmm-kadin-erkek-firsat-esitligi-komisyonunda-babalara-dogum-izni-onerisi--1062289530.html

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 'babalara doğum izni' önerisi tartışıldı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda 'babalara doğum izni' önerisi tartışıldı

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "Babalık izninin 40 güne çıkarılmasını, aynı analık izni gibi SGK tarafından rapor dahilinde bu iznin verilmesini... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T01:08+0300

2022-10-14T01:08+0300

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türkiye

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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Zengin, DİSK Genel-İş Araştırma Daire Müdürü Özgün Millioğulları, Türk-İş Eğitim Uzmanı Büşra Özkan Bektaş, Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat, KESK Kadın Sekreteri Döne Gevher Koyun ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkan Yardımcısı Necla Doğan, komisyon üyelerine rapor sundu.'Kadın-erkek görev dağılımında adil bir durum yok'Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, çalışma hayatındaki kadınların karşılaştıkları en önemli sorunların başında iş, aile ve sosyal yaşam dengesinin sağlanamamasının geldiğini anlattı.Zengin, "Aile yaşamında çocuk bakımı, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülükler sadece kadının üzerinde. Çalışma hayatında kadın-erkek görev dağılımında adil bir durum yok. Kadın, emeğinin değersiz olarak görülmesi nedeniyle eşitlerinden daha az ücret alıyor" diye konuştu.Doğumda ebeveyn izinlerinin kapsamının genişletilerek hem anne hem de babaya ayrı ayrı tahsis edilmesini öneren Zengin, "Doğum yapan kadın çalışana doğumdan sonra bebeğin bakımı için analık izni verilmekte ve ücreti SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında karşılanmakta. Babalık izninin 40 güne çıkarılmasını ve aynı analık izni gibi SGK tarafından rapor dahilinde bu iznin verilmesini, ücretinin de SGK tarafından karşılanmasını talep ediyoruz" önerisinde bulundu.DİSK Genel-İş Araştırma Daire Müdürü Özgün Millioğulları ise yatırım politikalarının yetersiz olduğunu, kadınların sadece belli iş kollarında ve kayıt dışı işlerde çalışmak zorunda kaldığını öne sürdü.'Mağduriyete neden oluyor'Çalışma hayatı içinde olan kadınların yaklaşık yüzde 34'ünün kayıt dışı çalıştığını dile getiren Millioğulları, bu durumun mağduriyete neden olduğunu vurguladı. Millioğulları, "Doğum sonrası kadınlara verilen 6 aylık iznin erkeklere de verilmesi gerekir" dedi.Türk-İş Eğitim Uzmanı Büşra Özkan Bektaş da Türkiye'de kadınların istihdam ve iş gücüne katılım oranlarının OECD ortalamasına göre çok düşük olduğuna işaret etti.Kamu-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat, "Doğum nedeniyle ebeveynlere talepleri halinde bir yıl ücretli, ikinci yıl yüzde 25 oranında ücret ödenerek izin verilmesi, çocuk yardımının günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220202/mahkemeden-babalik-izni-karari-maastan-kesinti-yapilamaz-1053372662.html

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