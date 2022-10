https://sputniknews.com.tr/20221014/tarim-kredi-kooperatifleri-urunleri-bakkala-giriyor-pilot-iller-belli-oldu-1062295195.html

Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri bakkala giriyor: Pilot iller belli oldu

Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri bakkala giriyor: Pilot iller belli oldu

Kasım ayı itibarıyla yeni bir projeyle bakkal ve mahalle marketlerinde ürünlerini tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatifleri 3 ilde düğmeye... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T08:49+0300

2022-10-14T08:49+0300

2022-10-14T08:49+0300

ekonomi

türkiye

tarım kredi kooperatifleri

bakkal

mahalle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059987283_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_86e3328ca1c579ed25b691f421d97051.jpg

Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni bir projeyle bakkal ve mahalle marketlerinde ürünlerini tüketiciyle buluşturacak. İş ortaklarıyla yapılacak olan anlaşma kapsamında halihazırda hizmet veren mahalle marketi ve bakkalların uygun olan bir kısmında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürünleri satışa sunulacak.Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki işleyişi ve kurumun gelecek döneme ait yatırım hedeflerini düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaştı. Bu yıl içinde yem, gübre ve ilaçlamada yeni yatırım yapacaklarını belirten Aydın, Tarım Kredi Market bünyesinde de bakkallarla yeni bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.Bakkal ve mahalle marketi projesi kapsamında iş ortaklarıyla anlaşma yapacaklarını anlatan Aydın, “Anlaşmayla birlikte iş ortaklarının marketinin ya da bakkalının belirli bir bölümü bizim ürünlere tahsis edilecek, ürünlerin fiyatı market fiyatlarıyla aynı olacak. Böylece satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece küçük esnafa da sermaye desteği sağlarken, ciromuzu da katlayacağız. Kasım itibarıyla ilk adımı Konya, Ankara ve Mersin’de atıyoruz” dedi. Market tarafında 750 milyon liralık yatırım da planladıklarını belirten Aydın, Tarım Kredi Kooperatif Market’te yıl sonu itibarıyla, kuruluş yıldönümüne atıfta bulunularak, bin 863 yeni satış noktası açmayı hedeflediklerini de söyledi.'Kamuya ait değil'Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sanıldığının aksine kamu kurumu olmadığı ve kamuya ait herhangi bir varlık veya özkaynak kullanmadığını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:Türkiye’de herkesin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Aydın, “Daha efektif yatırımlar yapacağız, kârlılıktan ödün vereceğiz. Türkiye enflasyonla kalkınmayı da gördü. Et ve Süt Kurumu bize, cari piyasa fiyatlarının altında et vereceğini söyledi. Yüzde 35 ucuza satıyoruz. Ürünün sahibi Et ve Süt Kurumu, sadece 234 noktamıza veriyor” dedi.‘Sonbahara hazırız'Son dönemde gübredeki fiyat artışlarında dövizin de enerji krizinin de etkisi olduğunu kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tarım kredi kooperatifleri, bakkal, mahalle