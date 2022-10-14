Tarım Kredi Kooperatifleri ürünleri bakkala giriyor: Pilot iller belli oldu
© AATarım Kredi Kooperatif Marketleri
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Kasım ayı itibarıyla yeni bir projeyle bakkal ve mahalle marketlerinde ürünlerini tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen Tarım Kredi Kooperatifleri 3 ilde düğmeye basıyor.
Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni bir projeyle bakkal ve mahalle marketlerinde ürünlerini tüketiciyle buluşturacak. İş ortaklarıyla yapılacak olan anlaşma kapsamında halihazırda hizmet veren mahalle marketi ve bakkalların uygun olan bir kısmında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürünleri satışa sunulacak.
Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki işleyişi ve kurumun gelecek döneme ait yatırım hedeflerini düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaştı. Bu yıl içinde yem, gübre ve ilaçlamada yeni yatırım yapacaklarını belirten Aydın, Tarım Kredi Market bünyesinde de bakkallarla yeni bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi.
Bakkal ve mahalle marketi projesi kapsamında iş ortaklarıyla anlaşma yapacaklarını anlatan Aydın, “Anlaşmayla birlikte iş ortaklarının marketinin ya da bakkalının belirli bir bölümü bizim ürünlere tahsis edilecek, ürünlerin fiyatı market fiyatlarıyla aynı olacak. Böylece satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece küçük esnafa da sermaye desteği sağlarken, ciromuzu da katlayacağız. Kasım itibarıyla ilk adımı Konya, Ankara ve Mersin’de atıyoruz” dedi.
Market tarafında 750 milyon liralık yatırım da planladıklarını belirten Aydın, Tarım Kredi Kooperatif Market’te yıl sonu itibarıyla, kuruluş yıldönümüne atıfta bulunularak, bin 863 yeni satış noktası açmayı hedeflediklerini de söyledi.
'Kamuya ait değil'
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sanıldığının aksine kamu kurumu olmadığı ve kamuya ait herhangi bir varlık veya özkaynak kullanmadığını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:
“Tarım Kredi Grubu altında, satış kanalını yürüttüğümüz bin 615 kooperatif, 17 bölge birliği ve 204 hizmet bürosundan oluşan Merkez Birliği ve üretim kanalını yürüttüğümüz ve 18 şirketten oluşan Tarım Kredi Holding yer alıyor. Yıl sonunda İSO 500’deki şirket sayımızı 5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunlar Gübretaş, Tarım Kredi Birlik, Tarım Kredi Yem, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Yağ. Hacim olarak yılda 10 milyon tonluk ticaret yapıyoruz. Özkaynağımız 18 milyar TL.”
Türkiye’de herkesin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Aydın, “Daha efektif yatırımlar yapacağız, kârlılıktan ödün vereceğiz. Türkiye enflasyonla kalkınmayı da gördü. Et ve Süt Kurumu bize, cari piyasa fiyatlarının altında et vereceğini söyledi. Yüzde 35 ucuza satıyoruz. Ürünün sahibi Et ve Süt Kurumu, sadece 234 noktamıza veriyor” dedi.
‘Sonbahara hazırız'
Son dönemde gübredeki fiyat artışlarında dövizin de enerji krizinin de etkisi olduğunu kaydeden Aydın, şöyle konuştu:
“Türkiye’deki gübre pazarının yüzde 31.7’sine hükmediyoruz. Gübre bu dönemin en stratejik ürünü. Gübretaş’a yatırım yapacağız, yapmamız gerekiyor. Dünyanın büyük oyuncularıyla birebir görüştük. Bir ay önce Rusya’daydık. Rusya son uygulamalar nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya, gübre üretimini kendi üreticilerine kullandırma gibi bir algı hissettik. Kendi üyelerimizin gübre ihtiyacı sonbahar için karşılandı. Sonbahara hazırız, hatta ekstra mal aldık, diğer gübre üreticileriyle de iletişimdeyiz. Önemli olan ilkbahardaki gübre ihtiyacımız. Onun için de makul fiyata gübre bulursak alacağız. Türkiye’de üretilen gübrenin ihracatıyla ilgili görüyoruz ki bir sıkıntı yok, bir kısıt da yok. Yemde, Türkiye’de yüzde 11.8 pazar payımız var. Hammaddenin yüzde 60’ı ithal ediliyor. 12 fabrika bize yetmiyor.”