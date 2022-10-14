https://sputniknews.com.tr/20221014/rus-petrol-sirketi-rosneft-alman-hukumetine-dava-acti-1062310828.html
Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı
Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı
Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasını mahkemeye taşıdı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T15:29+0300
2022-10-14T15:29+0300
2022-10-14T15:29+0300
ukrayna krizi
rosneft
almanya
petrol
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Rosneft, şirketin Almanya'daki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atanma kararının haksız olduğunu çünkü petrol teslimat taahhütlerini her zaman yerine getirdiklerini belirtip Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na karşı Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi'nde (BVerwG) dava açtı. Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya 16 Eylül’de kayyum atamıştı. Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verilmişti. Bundesnetzagentur, Rosneft Germany’nin Karlsruhe'deki MiRo rafinerisi ve Vohburg'daki Bayernoil rafinerisindeki hisselerini devralmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rosneft, almanya, petrol
Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı
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Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasını mahkemeye taşıdı.
Rosneft, şirketin Almanya'daki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atanma kararının haksız olduğunu çünkü petrol teslimat taahhütlerini her zaman yerine getirdiklerini belirtip Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na karşı Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi'nde (BVerwG) dava açtı.
Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya 16 Eylül’de kayyum atamıştı.
Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verilmişti. Bundesnetzagentur, Rosneft Germany’nin Karlsruhe'deki MiRo rafinerisi ve Vohburg'daki Bayernoil rafinerisindeki hisselerini devralmıştı.