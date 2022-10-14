https://sputniknews.com.tr/20221014/rus-petrol-sirketi-rosneft-alman-hukumetine-dava-acti-1062310828.html

Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı

Rus petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetine dava açtı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, Alman hükümetinin ülkedeki Rosneft iştiraklerine el koymasını mahkemeye taşıdı. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T15:29+0300

2022-10-14T15:29+0300

2022-10-14T15:29+0300

ukrayna krizi

rosneft

almanya

petrol

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Rosneft, şirketin Almanya'daki üç petrol rafinerisi dahil tüm varlıklarını işleten Rosneft Almanya'ya kayyum atanma kararının haksız olduğunu çünkü petrol teslimat taahhütlerini her zaman yerine getirdiklerini belirtip Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na karşı Leipzig'deki Federal İdare Mahkemesi'nde (BVerwG) dava açtı. Alman hükümeti, ülkedeki enerji krizini gerekçe göstererek Rosneft'in ülkedeki iştiraki Rosneft Almanya'ya 16 Eylül’de kayyum atamıştı. Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur’a verilmişti. Bundesnetzagentur, Rosneft Germany’nin Karlsruhe'deki MiRo rafinerisi ve Vohburg'daki Bayernoil rafinerisindeki hisselerini devralmıştı.

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rosneft, almanya, petrol