https://sputniknews.com.tr/20221014/ria-tahil-koridoru-anlasmasinin-uzatilmasina-iliskin-gorusmeler-suruyor-uzlasiya-dair-umut-var--1062309510.html

RİA: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor, uzlaşıya dair umut var

RİA: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor, uzlaşıya dair umut var

Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması için İstanbul yapılan anlaşmanın süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T15:01+0300

2022-10-14T15:01+0300

2022-10-14T15:09+0300

ukrayna krizi

tahıl

rusya

ukrayna

gennadiy gatilov

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İstanbul’da bulunduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti’ya açıklamalarında, “Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda anlaşmanın uzatılması görüşmeleri yürütülüyor. Tarafların uzlaşacağına dair umut var” ifadelerini kullandı. İstanbul’da temmuz ayında yapılan ve süresi 19 Kasım’da dolacak olan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus gübresi ve tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki kısıtlamaların kaldırılması şartını da içeriyordu. Fakat Rusya tarafı, bu konuda Birleşmiş Milletler ile yaptığı anlaşmaya karşın kısıtlamaların sürdüğünü belirtiyor. Rusya ayrıca, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın bu tarım ürününe gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere gönderilmemesini eleştiriyor. Rusya: Adil biçimde uygulanmazsa tahıl anlaşmasından çekilebiliriz Nitekim Rusya’nın Benevre’deki Birleşmiş Milletler Temsilcisi Gennadiy Gatilov da Reuters haber ajansına açıklamalarında, anlaşmanın Rusya ile ilgili olan kısmının yerine getirilmemesi durumunda tahıl anlaşmasından çekilebilecekleri uyarısını yaptı. Gatilov, “Tahıl sevkiyatına karşı değiliz. Fakat anlaşma eşit ve adil olmalı. Tüm taraflarca eşit olarak uygulanmalı” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'e tahıl anlaşmasıyla ilgili kaygılarını içeren bir mektup ilettiklerini de belirten Gatilov, "Anlaşmada bizim açımızdan bir şeylerin olduğunu görmezsek, bizi bağışlayın ancak anlaşmaya farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız” dedi.

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tahıl, rusya, ukrayna, gennadiy gatilov