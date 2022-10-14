https://sputniknews.com.tr/20221014/ria-tahil-koridoru-anlasmasinin-uzatilmasina-iliskin-gorusmeler-suruyor-uzlasiya-dair-umut-var--1062309510.html
RİA: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor, uzlaşıya dair umut var
RİA: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor, uzlaşıya dair umut var
Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması için İstanbul yapılan anlaşmanın süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T15:01+0300
2022-10-14T15:01+0300
2022-10-14T15:09+0300
ukrayna krizi
tahıl
rusya
ukrayna
gennadiy gatilov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062309631_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cde94a50e713e20c3d9b71668843fcd7.jpg
İstanbul’da bulunduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti’ya açıklamalarında, “Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda anlaşmanın uzatılması görüşmeleri yürütülüyor. Tarafların uzlaşacağına dair umut var” ifadelerini kullandı. İstanbul’da temmuz ayında yapılan ve süresi 19 Kasım’da dolacak olan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus gübresi ve tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki kısıtlamaların kaldırılması şartını da içeriyordu. Fakat Rusya tarafı, bu konuda Birleşmiş Milletler ile yaptığı anlaşmaya karşın kısıtlamaların sürdüğünü belirtiyor. Rusya ayrıca, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın bu tarım ürününe gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere gönderilmemesini eleştiriyor. Rusya: Adil biçimde uygulanmazsa tahıl anlaşmasından çekilebiliriz Nitekim Rusya’nın Benevre’deki Birleşmiş Milletler Temsilcisi Gennadiy Gatilov da Reuters haber ajansına açıklamalarında, anlaşmanın Rusya ile ilgili olan kısmının yerine getirilmemesi durumunda tahıl anlaşmasından çekilebilecekleri uyarısını yaptı. Gatilov, “Tahıl sevkiyatına karşı değiliz. Fakat anlaşma eşit ve adil olmalı. Tüm taraflarca eşit olarak uygulanmalı” ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler'e tahıl anlaşmasıyla ilgili kaygılarını içeren bir mektup ilettiklerini de belirten Gatilov, "Anlaşmada bizim açımızdan bir şeylerin olduğunu görmezsek, bizi bağışlayın ancak anlaşmaya farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız” dedi.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062309631_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3779c7061c4812e10019ce0fe8b632d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tahıl, rusya, ukrayna, gennadiy gatilov
tahıl, rusya, ukrayna, gennadiy gatilov
RİA: Tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasına ilişkin görüşmeler sürüyor, uzlaşıya dair umut var
15:01 14.10.2022 (güncellendi: 15:09 14.10.2022) Abone ol
Ukrayna’daki tahılın ülkeden çıkarılması için İstanbul yapılan anlaşmanın süresinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Söz konusu görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti’ye demecinde, anlaşmanın uzatılması konusunda uzlaşmaya varılacağından umutlu olduğunu kaydetti.
İstanbul’da bulunduğu belirtilen bir kaynak RİA Novosti’ya açıklamalarında, “Türkiye ile Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda anlaşmanın uzatılması görüşmeleri yürütülüyor. Tarafların uzlaşacağına dair umut var” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da temmuz ayında yapılan ve süresi 19 Kasım’da dolacak olan tahıl anlaşması, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasının yanında Rus gübresi ve tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaşması önündeki kısıtlamaların kaldırılması şartını da içeriyordu. Fakat Rusya tarafı, bu konuda Birleşmiş Milletler ile yaptığı anlaşmaya karşın kısıtlamaların sürdüğünü belirtiyor. Rusya ayrıca, Ukrayna’dan çıkarılan tahılın bu tarım ürününe gerçekten gereksinimi olan yoksul ülkelere gönderilmemesini eleştiriyor.
Rusya: Adil biçimde uygulanmazsa tahıl anlaşmasından çekilebiliriz
Nitekim Rusya’nın Benevre’deki Birleşmiş Milletler Temsilcisi Gennadiy Gatilov da Reuters haber ajansına açıklamalarında, anlaşmanın Rusya ile ilgili olan kısmının yerine getirilmemesi durumunda tahıl anlaşmasından çekilebilecekleri uyarısını yaptı. Gatilov, “Tahıl sevkiyatına karşı değiliz. Fakat anlaşma eşit ve adil olmalı. Tüm taraflarca eşit olarak uygulanmalı” ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler'e tahıl anlaşmasıyla ilgili kaygılarını içeren bir mektup ilettiklerini de belirten Gatilov, "Anlaşmada bizim açımızdan bir şeylerin olduğunu görmezsek, bizi bağışlayın ancak anlaşmaya farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız” dedi.