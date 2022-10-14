https://sputniknews.com.tr/20221014/putin-ve-aliyev-astanada-bir-araya-geldi-1062289163.html
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T01:02+0300
2022-10-14T01:02+0300
2022-10-14T01:02+0300
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vladimir putin
ilham aliyev
astana
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüştü.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın Azerbaycan'ın önde gelen ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirtti.Putin, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 14, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7'den fazla büyüdü. İşletmelerimiz, Azerbaycan'ın ekonomisine 4,5 milyar dolarlık yatırım yaptı" dedi.Ortak projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Putin, Aliyev ile bölgedeki durumu görüşeceklerini söyledi.'Bölgede, barışın sağlanması için yeterince tez önerdik'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de ülkesinin, Rusya ile ilişkilerinin "müttefik etkileşim" seviyesine çıktığını belirterek "Önceki görüşmelerde üzerinde anlaştığımız projeler, ikili ticaretin artışını sağlayacak" dedi.Ulaşım ve enerji alanındaki iş birliğinin de geliştiğini söyleyen Aliyev, bölgedeki duruma değinerek, "Bölgede, uzun vadeli barıştan yanayız. Barışın sağlanması için yeterince yapıcı tezler önerdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, ilham aliyev, astana
vladimir putin, ilham aliyev, astana
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüştü.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın Azerbaycan'ın önde gelen ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirtti.
Putin, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 14, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7'den fazla büyüdü. İşletmelerimiz, Azerbaycan'ın ekonomisine 4,5 milyar dolarlık yatırım yaptı" dedi.
Ortak projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Putin, Aliyev ile bölgedeki durumu görüşeceklerini söyledi.
'Bölgede, barışın sağlanması için yeterince tez önerdik'
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de ülkesinin, Rusya ile ilişkilerinin "müttefik etkileşim" seviyesine çıktığını belirterek "Önceki görüşmelerde üzerinde anlaştığımız projeler, ikili ticaretin artışını sağlayacak" dedi.
Ulaşım ve enerji alanındaki iş birliğinin de geliştiğini söyleyen Aliyev, bölgedeki duruma değinerek, "Bölgede, uzun vadeli barıştan yanayız. Barışın sağlanması için yeterince yapıcı tezler önerdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.