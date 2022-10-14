https://sputniknews.com.tr/20221014/putin-ve-aliyev-astanada-bir-araya-geldi-1062289163.html

Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi

Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T01:02+0300

2022-10-14T01:02+0300

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dünya

vladimir putin

ilham aliyev

astana

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüştü.Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya'nın Azerbaycan'ın önde gelen ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirtti.Putin, "İkili ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 14, bu yılın ilk 7 ayında yüzde 7'den fazla büyüdü. İşletmelerimiz, Azerbaycan'ın ekonomisine 4,5 milyar dolarlık yatırım yaptı" dedi.Ortak projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Putin, Aliyev ile bölgedeki durumu görüşeceklerini söyledi.'Bölgede, barışın sağlanması için yeterince tez önerdik'Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de ülkesinin, Rusya ile ilişkilerinin "müttefik etkileşim" seviyesine çıktığını belirterek "Önceki görüşmelerde üzerinde anlaştığımız projeler, ikili ticaretin artışını sağlayacak" dedi.Ulaşım ve enerji alanındaki iş birliğinin de geliştiğini söyleyen Aliyev, bölgedeki duruma değinerek, "Bölgede, uzun vadeli barıştan yanayız. Barışın sağlanması için yeterince yapıcı tezler önerdiğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

astana

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