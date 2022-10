https://sputniknews.com.tr/20221014/oktaydan-kilicdarogluna-icazet-almak-icin-oraya-gidiyorsan-milletinden-niye-icazet-istiyorsun-1062307599.html

Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na: İcazet almak için oraya gidiyorsan milletinden niye icazet istiyorsun?

AK Parti'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD ziyaretinde 8 saat ortadan... 14.10.2022

AK Parti’nin "2023’e Doğru Şehir Buluşmaları" programı çerçevesinde Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülke dışında da yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüğüne değinen Oktay, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiğinde söylediği ‘Dünyayı fellik fellik dolaşacağız’ sözünü anımsatan Oktay, “O zaman da anlamıyorlardı. Çünkü onlarda bunu anlayacak vizyon yoktu. Bugün Amerika’dan icazet almak için ne yaptığı belli olmayan, kaç saat nerede olduğu belli olmayan insanların bunu anlaması zaten mümkün değildi, bugün de anlamalarını zaten beklemiyoruz” diye konuştu.'Gizli kapılar ardında Türkiye’nin sorunlarına çözüm arayan bir iktidar yok'Şu an dünyada bir enerji ve gıda arzı sıkıntısının var olduğuna da değinen Oktay, Türkiye’nin ise bu sorunlarının olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’nin enerji dağıtım merkezine dönüştürülmesi söylemine de değinen Oktay, muhalefetin 6’lı masadaki ortaklarından Ali Babacan’ın bu konuyu eleştirmesine de sitem etti. Oktay, “Yazık yani, Akdeniz’de ortalama 7 yılda hayata geçirilecek bir projeyi 2 yılda hayata geçiriyoruz. Zaten sizin görmenizi beklemiyoruz, siz gözünüzün önünde 6’lı masada birbirinizi bile göremiyorsunuz. 6’lı mıdır 7’li mi kimse bilmiyor. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı beceremeyen, bundan yoksun ve aciz. 6’lı masa her bir araya geldiğinde aslında yaptıkları, bir önceki bir araya geldiklerinde ortaya çıkaran dedikoduları gidermeye çalışmaktan ibarettir. Bu insanlar Türkiye’yi yönetecek öyle mi? 2023’e bunlarla mı gireceğiz? Bunların içinden ben cumhurbaşkanı olabilirim diye düşünen, acaba olabilir miyim diye icazet almak için ABD’ye gidiyor. Sen icazet almak için oraya gidiyorsan milletinden niye icazet istiyorsun? O kadar özgüvensiz ve yoksunsun ki, nerede kiminle ne görüştüğünü bile milletinle paylaşmaktan acizsin. Kameralardan gizli, basından gizli, milletten gizli görüşmeler yapacaksın; sonra da 'Türkiye’nin geleceğine yönelik vizyon ve çözüm belirliyorum' diyeceksin. Türkiye’nin geleceğine yönelik vizyon işte burada, Malatya’da milletle birlikte aranır. Gizli kapılar ardında Türkiye’nin sorunlarına çözüm arayan bir iktidar yok, aynı şekilde böyle bir lideri de yok. Hiç kimseden icazet almayan Recep Tayyip Erdoğan var” şeklinde konuştu.Tüm ülkelerle şeffaf bir şekilde görüştüklerini ve sorunlara bu şekilde yaklaştıklarını ifade eden Oktay, “İşte Rusya ile gördüğünüz örnek bir çalışma. Birçok konuda, hemfikir olmadığımız birçok konu olmasına rağmen Rusya-Ukrayna krizinde, Suriye, Libya krizindeki gibi aynı anda hemfikir olabileceğimiz konularda iş birliği yapıyoruz. Her şeyi aynı paketin içine koymayan bir Türkiye, bir dış politikası var. Bunu AB, ABD ve diğer ülkelerle de yapıyoruz. Zaten bu ülkelerde yaptığımız tüm çalışmalarda Cumhurbaşkanımız şeffaf bir şekilde ne yapacağını açıkça ifade eder. Muhatapları ile son derece net bir şekilde konuşur, önerilerini yapar. Kabul edilir, edilmez. Bunu milletin gözünün önünde yapar. Kimseden icazet almaz, biz de kadroları olarak almayız” diye konuştu.Rusya-Ukrayna krizinde bir taraftan sorunları çözmeye çalışırken, ana hedeflerinden de sapmadıklarını ve savaşın durdurulması yönünde çaba sarf ettiklerini belirten Oktay, “Elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz, tabii birileri istemese de. En kötü barış yine her türlü savaşın üstündedir. Savaşın kazananı yoktur, barışın kazananı kesinlikle vardır. İnşallah bu gayretlerimiz devam ediyor. Her iki taraf ile görüşen tek ülke ve lider olma konumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

