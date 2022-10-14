https://sputniknews.com.tr/20221014/ogrencilerin-kavgasina-baba-da-karisti-baba-ile-kizi-lisenin-bahcesinde-3-ogrenciyi-bicakladi-1062318239.html
Öğrencilerin kavgasına baba da karıştı: Baba ile kızı, lisenin bahçesinde 3 öğrenciyi bıçakladı
Öğrencilerin kavgasına baba da karıştı: Baba ile kızı, lisenin bahçesinde 3 öğrenciyi bıçakladı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 kız öğrencinin eğitim gördükleri lisenin bahçesindeki tartışmaya, baba da dahil oldu. Olayda B.Ç. adlı kız, kızlardan birini... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T19:31+0300
2022-10-14T19:31+0300
2022-10-14T19:31+0300
yaşam
antalya
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Antalya'da, 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili baba ve kızı tutuklandı.Alanya ilçesinde bir lisenin bahçesinde, okulda eğitim gören kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden B.Ç., H.B.'yi bıçakla yaraladı.Kavga sürerken okula gelen B.Ç.'nin babası İ.H.Ç. de kavgaya karışan diğer kız öğrenciler A.P. ve C.A.'yı bıçakladı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Şüpheliler B.Ç. ve babası İ.H.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
antalya
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antalya
Öğrencilerin kavgasına baba da karıştı: Baba ile kızı, lisenin bahçesinde 3 öğrenciyi bıçakladı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 kız öğrencinin eğitim gördükleri lisenin bahçesindeki tartışmaya, baba da dahil oldu. Olayda B.Ç. adlı kız, kızlardan birini bıçakla yaraladı. Kavga sürerken okula gelen B.Ç.'nin babası da kavgaya karışan diğer 2 kızı bıçakladı. Yaralı kızlar hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan baba ve kızı tutuklandı.
Antalya'da, 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili baba ve kızı tutuklandı.
Alanya ilçesinde bir lisenin bahçesinde, okulda eğitim gören kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden B.Ç., H.B.'yi bıçakla yaraladı.
Kavga sürerken okula gelen B.Ç.'nin babası İ.H.Ç. de kavgaya karışan diğer kız öğrenciler A.P. ve C.A.'yı bıçakladı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Şüpheliler B.Ç. ve babası İ.H.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.