https://sputniknews.com.tr/20221014/ogrencilerin-kavgasina-baba-da-karisti-baba-ile-kizi-lisenin-bahcesinde-3-ogrenciyi-bicakladi-1062318239.html

Öğrencilerin kavgasına baba da karıştı: Baba ile kızı, lisenin bahçesinde 3 öğrenciyi bıçakladı

Öğrencilerin kavgasına baba da karıştı: Baba ile kızı, lisenin bahçesinde 3 öğrenciyi bıçakladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 kız öğrencinin eğitim gördükleri lisenin bahçesindeki tartışmaya, baba da dahil oldu. Olayda B.Ç. adlı kız, kızlardan birini... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T19:31+0300

2022-10-14T19:31+0300

2022-10-14T19:31+0300

yaşam

antalya

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Antalya'da, 3 kız öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili baba ve kızı tutuklandı.Alanya ilçesinde bir lisenin bahçesinde, okulda eğitim gören kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öğrencilerden B.Ç., H.B.'yi bıçakla yaraladı.Kavga sürerken okula gelen B.Ç.'nin babası İ.H.Ç. de kavgaya karışan diğer kız öğrenciler A.P. ve C.A.'yı bıçakladı. Haber verilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Şüpheliler B.Ç. ve babası İ.H.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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