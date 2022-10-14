https://sputniknews.com.tr/20221014/kuzey-kibris-eski-buyukelcisi-bulunc-abdnin-niyeti-kibrisi-natoya-almak--1062306123.html

Kuzey Kıbrıs Eski Büyükelçisi Bulunç: ABD’nin niyeti Kıbrıs’ı NATO’ya almak

Kuzey Kıbrıs Eski Büyükelçisi Bulunç: ABD’nin niyeti Kıbrıs’ı NATO’ya almak

Kuzey Kıbrıs Eski Büyükelçisi Zeki Bulunç, ABD’nin Güney Kıbrıs’a açık bir destek verdiğini ve bu desteğin düşmanca olduğunu söyledi. Bulunç, ABD’nin niyetinin... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T13:57+0300

2022-10-14T13:57+0300

2022-10-14T13:59+0300

politika

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

abd

nato

türkiye

ismet özçelik

politika

kktc

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062305245_0:0:1011:568_1920x0_80_0_0_982a9c874da6b03ba89125e06a5cec10.jpg

13.10.2022 Ankara Farkı Kuzey Kıbrıs Eski Büyükelçisi Zeki Bulunç, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Kuzey Kıbrıs Eski Büyükelçisi Zeki Bulunç konuk olarak katıldı. Bulunç, ABD’nin Kıbrıs planlarına, Kuzey Kıbrıs’ın tanınması meselesine ve Kıbrıs’ın bölgedeki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘ABD’nin isteği gerçekleşseydi, Doğu Akdeniz’de ‘Mavi Vatan’ kavramı olmayacaktı’Bulunç, ABD’nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs planlarına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Adası’nın bağımsız bir devlet olarak birleştirilmesini önerdiği Annan Planı’nı atıfta bulunan Bulunç, Kuzey Kıbrıs’ın kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Annan Planı için “Amerikan planıdır, emperyalizm planıdır ve bu planın öncü gücü Amerika ve İngiltere’dir” ifadelerini hatırlattı. ABD’nin planının ‘Kıbrıs’ı Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında NATO’ya almak’ olduğunu kaydeden Bulunç, şu bilgileri verdi:‘Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasında geç kalındı’Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı ‘Kuzey Kıbrıs’ı tanıma’ çağırısını ve ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik hareketlerini yorumlayan Bulunç, Kuzey Kıbrıs’ın tanınmasında geç kalındığını söyleyerek bu noktadan sonra Türkiye’nin neler yapabileceğine ilişkin görüşlerini paylaştı:‘Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleriyle işbirliği yapmalıyız’Bölge devletleri ile iş birliği vurgusu yapan Bulunç, “Bölge devletleri ve bölgeyle ilgili uluslararası aktörler olarak da değerlendirebileceğimiz ülkelerle iyi ilişkileri olması her şeyden önce Türkiye’nin güvenliği açısından son derece önemlidir. Kuzey Kıbrıs’ın mutlaka bağımsız, egemen bir devlet olarak mevcut statüsünü sürdürecek ve uluslararası alanda tanınmasını sağlayacak bir sürecin başlatılması lazım. Rusya ile yakınlaşma Rusya’nın nüfuzu bulunduğu, etkisi altında bulunan Türk devletlerinin de Kuzey Kıbrıs’ı tanımasının yolunu da açacaktır. Bu Türk devletlerimizin kurduğu birliğe Kuzey Kıbrıs’ın da bu birliğin içinde bağımsız bir devlet olarak yer aldığı bir durumu düşünün, Orta Asya’daki Türk devletleri bu vesileyle Doğu Akdeniz’le de bağını kurmuş olacak ve genişletecektir. Bu; Türk dünyası için, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için büyük öneme sahip olan bir jeopolitik genişleme olacaktır” şeklinde konuştu.‘ABD-Güney Kıbrıs ilişkisi düşmanca’Geçmişteki rakamlara atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın günde 2 milyon dolarlık silah aldığını iddia eden Bulunç, Rumların ani bir baskın yapmak için bu yolu izlediğini, bunun sonucunda da Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’nin daha etkin bir takım politikalar izlemesi gerektiğini kaydetti. Bulunç, şöyle devam etti:‘Çok ciddi mesajların verilmek istendiği bir süreç’Rus özel havayolu şirketinin Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş başlatması konusu hakkında görüş belirten Bulunç, “Resmi açıklamalar şu aşamada yok. Ama düşünülen tarihler örneğin, Ercan devlet hava alanının açılış gününde bir Rus şirketinin ki bu önemli bir şey. Bir Rus şirketinin özel uçağı Ercan’a inecekse ve o tarihte inecekse oldukça önemli düşünülmüş ve çok ciddi mesajların verilmek istendiği bir süreç olarak değerlendirebiliriz. Diğer ifadeyle Kuzey Kıbrıs’ın kuruluş yıldönümü 15 Kasım olarak değerlendiriliyor. O da çok önemli. Kuzey Kıbrıs’ın kuruluş yıldönümünde devlet hava meydanı şeklinde yani Ercan hava alanına uçağın inmesi zımnen defacto olarak Kuzey Kıbrıs’ın benimsenmesi ve bu sürecin, ilişkilerin geliştirilmesinin başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Büyük bir anlamı var. Özellikle 8-10 bin Rus vatandaşının Kuzey Kıbrıs’ta bulunması, bu insanlar tatil için ya da sığınma için gelmemişlerdir tabii. Mutlaka orada çeşitli ekonomik, sosyal hatta siyasal faaliyetleri de yürüten kişiler vardır orada demektir. Bu, iki ülke arasında bir süreç içerisinde ilişkilerin gelişmesini de sağlayacak bir potansiyel gelişme veya alt zemini de hazırlama gibi bir etki de yapabilecektir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220925/kuzey-kibris-lideri-tatar-ne-federasyon-gorusuruz-ne-de-1974-oncesine-gideriz-1061592639.html

kuzey kıbrıs

güney kıbrıs

kktc

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, abd, nato, türkiye, ismet özçelik, politika, kktc, rusya, bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), doğu akdeniz, rauf denktaş