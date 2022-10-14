https://sputniknews.com.tr/20221014/kendimi-koruyorum-kampanyasi-baslatan-almanya-saglik-bakani-gittigimiz-yol-iyi-bir-yol-degil-1062304419.html
'Kendimi Koruyorum' kampanyası başlatan Almanya Sağlık Bakanı: Gittiğimiz yol, iyi bir yol değil
'Kendimi Koruyorum' kampanyası başlatan Almanya Sağlık Bakanı: Gittiğimiz yol, iyi bir yol değil
Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede artmaya başlayan Kovid-19 vakalarına karşı aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran 'Kendimi Koruyorum'... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T13:04+0300
2022-10-14T13:04+0300
2022-10-14T13:07+0300
koronavirüs
almanya
sağlık bakanı
koronavirüs
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında sonbahar ve kış dalgasının beklendiğini ve bunun şimdiden başladığını belirterek, gelecek dönemde önemli bir kriz olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Lauterbach, bunun için aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran 'Kendimi Koruyorum' kampanyasının başlatıldığı bilgisini paylaştı. Bunun bir 'korku kampanyası' olmadığını vurgulayan Lauterbach, 32 milyon euro'ya mal olan kampanya çerçevesinde toplum arasından seçilen 84 kişinin yaşadıklarını ve Kovid-19’a karşı neden korunulması gerektiğini anlattıklarını dile getirdi. Aşılarla daha iyi verilere ve ölüm oranlarını düşüren ilaçlara sahip bulundukları için Kovid-19 dalgasına hazırlıklı olduklarını belirten Lauterbach, Enfeksiyon Koruma Yasası ile de eyaletlere Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulayabilecekleri araçların verildiğini kaydetti. Lauterbach, artan Kovid-19 vakalarına karşı eyaletlerin kapalı alanlar için maske zorunluluğu getirmeleri gerektiğini savunarak, “Şu an gittiğimiz yol, iyi bir yol değil" uyarısında bulundu. Hastanelerin de kapasitesinin sınırına geldiğine işaret eden Lauterbach, “Artık vakit geldi. Çok sert kısıtlamalarla sonradan sert tepki vermektense şimdi daha az kısıtlamalar uygulamak daha mantıklı" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221012/pfizer-yoneticisinden-itiraf-kovid-19-asisinin-bulasmayi-engelleyip-engellemedigini-bilmiyorduk-1062240372.html
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almanya, sağlık bakanı, koronavirüs
almanya, sağlık bakanı, koronavirüs
'Kendimi Koruyorum' kampanyası başlatan Almanya Sağlık Bakanı: Gittiğimiz yol, iyi bir yol değil
13:04 14.10.2022 (güncellendi: 13:07 14.10.2022) Abone ol
Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede artmaya başlayan Kovid-19 vakalarına karşı aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran 'Kendimi Koruyorum' kampanyasını başlattı.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınında sonbahar ve kış dalgasının beklendiğini ve bunun şimdiden başladığını belirterek, gelecek dönemde önemli bir kriz olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Lauterbach, bunun için aşı olmayı teşvik eden ve salgında dikkatli davranmaya çağıran 'Kendimi Koruyorum' kampanyasının başlatıldığı bilgisini paylaştı. Bunun bir 'korku kampanyası' olmadığını vurgulayan Lauterbach, 32 milyon euro'ya mal olan kampanya çerçevesinde toplum arasından seçilen 84 kişinin yaşadıklarını ve Kovid-19’a karşı neden korunulması gerektiğini anlattıklarını dile getirdi.
Aşılarla daha iyi verilere ve ölüm oranlarını düşüren ilaçlara sahip bulundukları için Kovid-19 dalgasına hazırlıklı olduklarını belirten Lauterbach, Enfeksiyon Koruma Yasası ile de eyaletlere Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulayabilecekleri araçların verildiğini kaydetti.
Lauterbach, artan Kovid-19 vakalarına karşı eyaletlerin kapalı alanlar için maske zorunluluğu getirmeleri gerektiğini savunarak, “Şu an gittiğimiz yol, iyi bir yol değil" uyarısında bulundu.
Hastanelerin de kapasitesinin sınırına geldiğine işaret eden Lauterbach, “Artık vakit geldi. Çok sert kısıtlamalarla sonradan sert tepki vermektense şimdi daha az kısıtlamalar uygulamak daha mantıklı" ifadesini kullandı.