https://sputniknews.com.tr/20221014/ispanyada-131-milyon-kisi-yoksulluk-riski-altinda-1062315697.html

'İspanya'da 13.1 milyon kişi yoksulluk riski altında'

'İspanya'da 13.1 milyon kişi yoksulluk riski altında'

İspanya'da açıklanan bir rapora göre, 2021 itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 27.8'ine denk gelen 13.1 milyon kişi 'yoksulluk ve sosyal dışlanma' riski altında... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T17:41+0300

2022-10-14T17:41+0300

2022-10-14T17:41+0300

avrupa'da enerji krizi

ispanya

enflasyon

yoksulluk

enerji krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062315540_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_209a246f14e97ee3e9a6405b8d7b7dcb.jpg

İspanyol Devletinde Sosyal Dışlanma ve Yoksulluğa Karşı Mücadele Avrupa Ağı adlı örgüt tarafından Senato'ya sunulan '2015-2022 İspanya'da Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Durumu' raporunda, yoksulluğun çalışan nüfusta artış gösterdiği belirtildi.Raporda, bir yıl öncesine oranla 2021'de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındakilerin toplam sayısının 380 bin artışla 13.1 milyonu bulduğu açıklandı.Verilere göre, 2021'de ülke nüfusunun yüzde 44.9'u ay sonunu getirmekte zorlanırken yüzde 33.4'ü de beklenmedik harcamaları karşılayacak tasarrufa sahip değil.Ayrıca İspanyolların yüzde 8.3'ü (3.9 milyon kişi) tatile çıkmayı ya da iki günde bir et, tavuk, balık yeme imkanından yoksun.Rapor, ülkede 13.1 milyon kişinin 'yoksulluk ve sosyal dışlanma' riski altında olduğunu ortaya koydu.Avrupa Birliği'nde (AB) yoksulluk ve sosyal dışlanma sorununun en yüksek seviyede olduğu ülkeler arasında İspanya'nın; Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan sonra 4. sırada olduğu ifade edildi.Uzmanlar, Ukrayna krizinin başından bu yana yaşanan fiyat artışlarıyla yoksulluk sorununun daha da büyük boyutlara ulaşacağını söyledi.Diğer yandan İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 50 yıl sonra 52,9 milyon olması öngörülen ülke nüfusunun (mevcut durumda 47.4 milyon) yüzde 36'sının göçmenlerden oluşacağı öngörüsünün yer aldığı bir rapor yayınladı.

https://sputniknews.com.tr/20220928/ispanyada-yillik-ortalama-fiyat-artisi-son-34-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1061706765.html

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, enflasyon, yoksulluk, enerji krizi