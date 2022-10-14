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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/ispanyada-131-milyon-kisi-yoksulluk-riski-altinda-1062315697.html
'İspanya'da 13.1 milyon kişi yoksulluk riski altında'
'İspanya'da 13.1 milyon kişi yoksulluk riski altında'
İspanya'da açıklanan bir rapora göre, 2021 itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 27.8'ine denk gelen 13.1 milyon kişi 'yoksulluk ve sosyal dışlanma' riski altında... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T17:41+0300
2022-10-14T17:41+0300
avrupa'da enerji krizi
ispanya
enflasyon
yoksulluk
enerji krizi
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İspanyol Devletinde Sosyal Dışlanma ve Yoksulluğa Karşı Mücadele Avrupa Ağı adlı örgüt tarafından Senato'ya sunulan '2015-2022 İspanya'da Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Durumu' raporunda, yoksulluğun çalışan nüfusta artış gösterdiği belirtildi.Raporda, bir yıl öncesine oranla 2021'de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındakilerin toplam sayısının 380 bin artışla 13.1 milyonu bulduğu açıklandı.Verilere göre, 2021'de ülke nüfusunun yüzde 44.9'u ay sonunu getirmekte zorlanırken yüzde 33.4'ü de beklenmedik harcamaları karşılayacak tasarrufa sahip değil.Ayrıca İspanyolların yüzde 8.3'ü (3.9 milyon kişi) tatile çıkmayı ya da iki günde bir et, tavuk, balık yeme imkanından yoksun.Rapor, ülkede 13.1 milyon kişinin 'yoksulluk ve sosyal dışlanma' riski altında olduğunu ortaya koydu.Avrupa Birliği'nde (AB) yoksulluk ve sosyal dışlanma sorununun en yüksek seviyede olduğu ülkeler arasında İspanya'nın; Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan sonra 4. sırada olduğu ifade edildi.Uzmanlar, Ukrayna krizinin başından bu yana yaşanan fiyat artışlarıyla yoksulluk sorununun daha da büyük boyutlara ulaşacağını söyledi.Diğer yandan İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 50 yıl sonra 52,9 milyon olması öngörülen ülke nüfusunun (mevcut durumda 47.4 milyon) yüzde 36'sının göçmenlerden oluşacağı öngörüsünün yer aldığı bir rapor yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20220928/ispanyada-yillik-ortalama-fiyat-artisi-son-34-yilin-en-yuksek-seviyesinde-1061706765.html
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ispanya, enflasyon, yoksulluk, enerji krizi
ispanya, enflasyon, yoksulluk, enerji krizi

'İspanya'da 13.1 milyon kişi yoksulluk riski altında'

17:41 14.10.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENEİspanya - market - enflasyon
İspanya - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENE
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İspanya'da açıklanan bir rapora göre, 2021 itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 27.8'ine denk gelen 13.1 milyon kişi 'yoksulluk ve sosyal dışlanma' riski altında bulunuyor.
İspanyol Devletinde Sosyal Dışlanma ve Yoksulluğa Karşı Mücadele Avrupa Ağı adlı örgüt tarafından Senato'ya sunulan '2015-2022 İspanya'da Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Durumu' raporunda, yoksulluğun çalışan nüfusta artış gösterdiği belirtildi.
Raporda, bir yıl öncesine oranla 2021'de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındakilerin toplam sayısının 380 bin artışla 13.1 milyonu bulduğu açıklandı.
Verilere göre, 2021'de ülke nüfusunun yüzde 44.9'u ay sonunu getirmekte zorlanırken yüzde 33.4'ü de beklenmedik harcamaları karşılayacak tasarrufa sahip değil.
Ayrıca İspanyolların yüzde 8.3'ü (3.9 milyon kişi) tatile çıkmayı ya da iki günde bir et, tavuk, balık yeme imkanından yoksun.
Rapor, ülkede 13.1 milyon kişinin 'yoksulluk ve sosyal dışlanma' riski altında olduğunu ortaya koydu.
Avrupa Birliği'nde (AB) yoksulluk ve sosyal dışlanma sorununun en yüksek seviyede olduğu ülkeler arasında İspanya'nın; Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan sonra 4. sırada olduğu ifade edildi.
Uzmanlar, Ukrayna krizinin başından bu yana yaşanan fiyat artışlarıyla yoksulluk sorununun daha da büyük boyutlara ulaşacağını söyledi.
Diğer yandan İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 50 yıl sonra 52,9 milyon olması öngörülen ülke nüfusunun (mevcut durumda 47.4 milyon) yüzde 36'sının göçmenlerden oluşacağı öngörüsünün yer aldığı bir rapor yayınladı.
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