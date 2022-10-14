https://sputniknews.com.tr/20221014/irakta-cumhurbaskanligi-secimi-icin-kdp-sadr-gibi-tavir-gelisse-de-sonunda-uzlasma-oldu-1062361698.html

‘Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi için KDP, Sadr gibi tavır gelişse de sonunda uzlaşma oldu'

‘Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi için KDP, Sadr gibi tavır gelişse de sonunda uzlaşma oldu'

Dursunoğlu’na göre, Irak’ta KDP'nin Sadr gibi uzlaşmayı tıkamaktan vazgeçmesiyle yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi hükümetin kurulacağının işareti. Dursunoğlu... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T22:40+0300

2022-10-14T22:40+0300

2022-10-16T00:44+0300

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Irak’ta seçimlerden bir yıl sonra nihayet yeni yönetimin oluşmasının yolu açıldı. ABD'nin 2003 işgali sonucunda oluşturulmuş anayasal düzen gereği mecliste yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini bağımsız olarak adaylığını koyan Abdullatif Muhammed Cemal Reşid kazandı. Yine aynı düzen uyarınca oluşturulması gereken 'uzlaşma hükümeti' için de kollar sıvandı. Şii lider Mukteda es Sadr'ın bir yıldır en büyük parti olarak tıkadığı süreç, diğer Şii partilerin kurduğu Koordinasyon Komitesi'nin adayı Muhammed Şiya es-Sudani’nin başbakan olarak görevlendirilmesiyle yeni bir aşamaya girdi.Lübnan'da ise İsrail'le yapılan deniz sınırı anlaşması tartışılıyor. Teknik olarak savaşta bulunan iki ülke Kana ve Kariş doğalgaz sahalarının öne çıktığı pazarlıkta ABD arabuluculuğunda anlaşma sağladı. İsrail hükümeti anlaşmayı 'tarihi' olarak nitelerken, Lübnan tarafı da ülkenin 'tüm haklarını korunduğunu' vurguluyor. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da anlaşma konusunda hükümetin kararının yanında olduklarını vurguladı.Irak'da seçimlerden bir yıl sonra şekillenen yönetim ve Lübnan-İsrail anlaşmasının siyasi anlamlarını Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.‘Irak’ta hükümetin kurulabileceği yönünde çok güçlü işaretler doğdu’Alptekin Dursunoğlu’na göre, Irak’ta seçimden bir yıl sonra hükümetin kurulabileceği yönünde çok güçlü işaretler doğdu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılabilmesinin Irak ve Lübnan gibi ülkelerde uzlaşma işareti olarak okunduğunu anımsatan Dursunoğlu, başbakan adayı bulunabilmesinin önemine dikkat çekti:“Seçim yapıldıktan bir yıl sonra nihayet hükümetin kurulabileceği yönünde çok güçlü işaretler ve umutlar doğdu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılabilmesi hem Irak hem Lübnan gibi ülkelerde tarafların uzlaşmaya vardığının işareti olarak okunur. Hükümeti kurmakla görevlendirilen bir başbakan adayı bulunmuşsa artık kabinenin kurulması sadece bir zaman meselesidir. Bundan yaklaşık 10 gün sonra büyük ihtimalle Muhammed Şiya Sudani hükümetinin başladığına tanıklık edebiliriz."'Sadr, ABD'nin işgalle kurduğu uzlaşma sistemini zorladı'Irak'ta hükümet kurulması sürecinin uzamasında Mukteda es Sadr'ın sahip olduğu sandalye sayısına dayanarak 'uzlaşma sistemini' zorlayan tutumunun etkili olduğunu belirten Dursunoğlu, ABD'nin işgalle kurmuş olduğu mevcut sistemin ise bunu mümkün kılamayacağını anımsattı:‘KDP Sadr’a benzer bir tavır geliştirdi ama...'KDP’nin ise cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Sadr grubunun geliştirdiğine benzer bir tavır takındığına işaret eden Dursunoğlu, ancak bunun da işe yaramadığını kaydetti. Dursunoğlu 'bağımsız aday' olarak seçilen yeni cumhurbaşkanı Reşit'in aslında Talabani'nin bacanağı ve KYB'nin kurucularından olduğunu aktardı:'Sadr'ın devrim dediği baskı araçları şu an mümkün görünmüyor'Yeni Başbakan atanan Sudani'nin hükümet kurma olasılığını değerlendiren Dursunoğlu, geçen yıl içinde Sadr'ın bu yüzden meclisi basmaya uzanan hamlelerini anımsattı. Ancak bu sürecin onunda Sadr'ın kendi kendisini siyasetten 'tasfiye eden' bir pozisyona düştüğünü belirten Dursunoğlu, şu anda 'devrim' diye anılan baskı araçlarının artık mümkün görünmediği görüşünde:‘İsrail ve ABD Hizbullah’ın yarattığı caydırıcılığa teslim oldular’Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı anlaşmasını da değerlendiren Dursunoğlu'na göre, elde edilen sonuç, Lübnan'ın kararlı duruşu ile İsrail ve ABD’nin Hizbullah’ın yarattığı caydırıcılığa teslim olduğuna işaret:“Lübnan ve İsrail rejimi arasında yapılan deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmasında tamamen Lübnan’ın kararlı duruşu etkili oldu. Hizbullah, açık bir şekilde İsrail rejiminin Kariş’teki tartışmalı bölgede gaz çıkarmasına izin vermem dedi. Lübnan hükümetine ‘Siz oranın Lübnan’ın deniz sahası olduğunu belirtin ve Lübnan’ın ulusal çıkarlarından geri adım atmayın; biz Hizbullah olarak askeri açıdan orayı savunuruz. Orada İsrail’in tek taraflı adım atmasını engellemek bizim işimiz’ dedi. Mişel Avn da bu konuda güçlü bir kararlılık sergiledi ve hükümet olarak Lübnan, kendi haklarında diretince Amerika arabulucu olarak devreye girmek zorunda kaldı. İsrail’de askerlik bile yapmış olan Amerikalı arabulucu, önce çok yükseklerden uçuyordu. Amerikalı temsilci, Lübnan’ın talepleri gündeme getirilince ağzı kulaklarına varıncaya kadar gülmüş ve Lübnan’ın taleplerinin tartışılmaya bile değer olmadığını söylemişti. Aylar süren müzakereler sonunda geçen hafta ise Hizbullah’ın yarattığı caydırıcılığa teslim oldular ve ırkçı İsrail rejimi talepleri kabul etmek zorunda kaldı. Akdeniz’deki o bölgenin kime ait olduğu tartışmalı bir konuydu; ama Hizbullah’ın bu çıkışı olmasaydı İsrail rejimi zaten oradaki doğalgazı ve petrolü yağmalayacaktı. Yani burada değişen Lübnanlıların oradan pay alması oldu.'Netanyahu eleştirilerde bulunuyor ama anlaşmayı iptal etmeyeceklerini söylüyor'Dursunoğlu, seçime giden İsrail'de iktidara oynayan Netanyahu’nun Lapid hükümetine sert eleştirilerine atıf yaparken, kendisinin de iktidar olursa anlaşmayı iptal etmeyeceğini dile getirmesine işaret etti:

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radyo, ceyda karan, israil, irak, seçim