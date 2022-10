‘Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi için KDP, Sadr gibi tavır gelişse de sonunda uzlaşma oldu'

“Sadr grubu, Muhammed Sudani’nin başbakanlığı üzerine bir uzlaşma sağlanmıştı, onun üzerine meclisi basmıştı. Sadr kendi kendini tasfiye ettiği için şu an tekrar basma ihtimali yok. Sadr önce ben çoğunluk hükümeti kuracağım diye diretmişti, başaramayınca parlamenterlerimi meclisten çekiyorum demişti ve sonra diğer gruplar Muhammed Şiya Sudani'de anlaşınca bu sefer başbakanlık sürecini engellemek için ‘devrim’ denilen süreci başlattı ve meclisi bastırdı. Sudani'nin başbakan seçilmesini, hükümetin kurulmasını engellemek üzere sokakları hareketlendirince Ayetullah Sistani ve kendisinin merci olarak kabul ettiği Muhammed Kazım Hairi’nin karşı çıkması üzerine Sadr siyasetten çekildiğini açıkladı ve artık tamamen kendisini bir anlamda siyaset dışına çıkarınca ‘devrim’ dediği baskı araçları da şu an artık gözükmüyor. Dün Katyuşa füzeleriyle saldırı oldu; ama bunu Sadr yanlılarının yaptığı şu an net değil. Bununla birlikte bu tür uzlaşmadan Sadr’ın rahatsız olduğu dikkate alındığında ilk olağan şüpheli Sadr yanlıları gibi gözüküyor.”