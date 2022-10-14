https://sputniknews.com.tr/20221014/hdp-milletvekillerini-tasiyan-minibus-ile-carpisan-taksinin-soforu-hayatini-kaybetti-5-kisi-yarali-1062302658.html

HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

Başkentte Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, kazada 3'ü milletvekili 5 kişi... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T12:43+0300

2022-10-14T12:43+0300

2022-10-14T12:43+0300

türkiye

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

trafik kazası

ömer öcalan

dersim dağ

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Sabah saatlerinde Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile Ufuk E. idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.Taksi şoförü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada takside bulunan yolcu S.G. ve minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ile minibüs şoförü yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.Kazaya karışan minibüsün, HDP milletvekillerini ve parti üyelerini Esenboğa Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.HDP Genel Merkezinden kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), trafik kazası, ömer öcalan, dersim dağ