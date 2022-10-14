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HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı
HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı
Başkentte Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, kazada 3'ü milletvekili 5 kişi... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T12:43+0300
2022-10-14T12:43+0300
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hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
trafik kazası
ömer öcalan
dersim dağ
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Sabah saatlerinde Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile Ufuk E. idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.Taksi şoförü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada takside bulunan yolcu S.G. ve minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ile minibüs şoförü yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.Kazaya karışan minibüsün, HDP milletvekillerini ve parti üyelerini Esenboğa Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.HDP Genel Merkezinden kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), trafik kazası, ömer öcalan, dersim dağ
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), trafik kazası, ömer öcalan, dersim dağ

HDP milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi yaralı

12:43 14.10.2022
© İHA / İHABaşkentte Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, kazada 3'ü milletvekili 5 kişi yaralandı.
Başkentte Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, kazada 3'ü milletvekili 5 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© İHA / İHA
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Başkentte Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerini taşıyan minibüs ile çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti, kazada 3'ü milletvekili 5 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Soner Özenç (49) yönetimindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile Ufuk E. idaresindeki 34 FG 2324 plakalı minibüs, Çankaya ilçesi İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında çarpıştı.
Taksi şoförü Özenç'in hayatını kaybettiği kazada takside bulunan yolcu S.G. ve minibüsteki HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ile minibüs şoförü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi ve İbni Sina hastanelerine kaldırıldı.
Kazaya karışan minibüsün, HDP milletvekillerini ve parti üyelerini Esenboğa Havalimanı'na götürdüğü öğrenildi.
HDP Genel Merkezinden kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:
"Bu sabah milletvekillerimiz Ömer Öcalan, Dersim Dağ, Nusrettin Maçin ve parti üyelerimizi havaalanına götüren parti aracımız, Milli Kütüphane kavşağında bir taksi ile çarpışmıştır. Kazada milletvekillerimiz hafif yaralamıştır. Ancak taksi şoförünün yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Milletvekillerimiz hastanede müşahede altındadır."
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