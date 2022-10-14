https://sputniknews.com.tr/20221014/fahrettin-altun-okuma-oranlari-azalmiyor-onemi-giderek-artiyor-1062322581.html

İletişim Başkanı Altun: Okuma oranları azalmıyor, önemi giderek artıyor

İletişim Başkanı Altun: Okuma oranları azalmıyor, önemi giderek artıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Söylenenin aksine okuma gündelik hayatımızın önemli bir unsuru olarak varlığını devam ettiriyor. Önemi... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T22:10+0300

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türkiye

fahrettin altun

recep tayyip erdoğan

kitap okuma

okuma-yazma

kahramanmaraş

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışında konuştu.Konuşmasına şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'e Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Altun, "Şehitlerimiz bu vatanın, milletin aziz ve ebedi olması için kanlarıyla büyük bir katkı yapmış ve bu ülkenin, bu vatanın ebediyete kadar var olmasını temin etmiş asil ruhlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Altun, Kahramanmaraş'ın önemli etkinliklerinden biri olan 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışı için burada olduklarını, fuarın Sezai Karakoç'a saygı temasıyla yapılmasının ayrı bir önem taşıdığını söyledi.Kahramanmaraş'ın yazarlar, şairler, arifler şehri, "Yedi Güzel Adam"ın şehri, Sezai Karakoç'un ortaokul yıllarını geçirdiği şehir olduğunu aktaran Altun, Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Ali Kutlay, Nuri Pakdil ve Alaeddin Özdenören ile Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diledi.'Kitap medeniyetimizin baş tacıdır'"Kitap medeniyetimizin baş tacıdır. Zira ilim medeniyetimizin asli unsurlarından bir tanesidir" diyen Altun, ilmin taşıyıcı unsurlarından biri olan kitabın kurucu bir unsur olduğunu ifade etti.Altun, "Kütüphaneler medeniyetimizin, toplumsal hayatımızın önemli bileşenlerindendir. Görüyoruz ki kitap fuarları da bu geleneğin, bu sürecin günümüze yansıyan parçalarından biridir. Kitap fuarlarının Anadolu şehirlerinde, büyük şehirlerde artık kurumsallaştığını görmek büyük bir gurur vesilesidir" değerlendirmesinde bulundu.Kitap fuarlarının kendisi açısından ayrı bir önemi bulunduğunu dile getiren Altun, mesleki hayatına yayıncı olarak başladığını anımsattı.İyi bir okur olma çabasındaki birey olarak da kitap fuarlarının kendisi için hep önemli olduğunu anlatan Altun, kitap fuarlarında yayınevlerinin eserlerini bir araya getirebilme imkanına kavuşmasının, okurlarla buluşmasının her zaman önemli bir imkan olageldiğini söyledi.Bir yazar olarak da kitap fuarlarını önemsediğini aktaran Altun, "Ben bu anlamda da yine tecessüs sahibi insanlarla okurlarla buluşmak açısından da kitap fuarlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Kitap fuarlarının artık gündelik hayatın, kültürel hayatın bir gerçeğine dönüştüğünü belirten Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:'Millet Kütüphanesi gurur vesilemizdir'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitaba, ilme verdiği değerin ortada olduğunu belirterek, bu noktada illerde millet kütüphanelerinin teşekküllerine ilişkin ortaya koyduğu performansa dikkati çeken Altun, bunun en somut halinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi olduğunu söyledi. Altun, şöyle devam etti:Fahrettin Altun, 7'den 70'e herkesi kütüphanelere davet etti.Gün boyu açık kütüphane kültürünü de geliştirmeye, yeşertmeye dönük gayretlerinin bulunduğunu anlatan Altun, "İnşallah daha çok okuyan, daha çok bilgilenen bir toplum olma yolunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.Okumanın pasif bir eylem olmadığının altını çizen Altun, şunları kaydetti:Fuarın hayırlara vesile olmasını dileyen Altun, konuşmasının ardından protokol ile birlikte fuarın açılışını yaptı.

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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, kitap okuma, okuma-yazma, kahramanmaraş