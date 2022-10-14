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Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T13:36+0300
2022-10-14T13:36+0300
politika
türkiye
halkların demokratik partisi (hdp)
selahattin demirtaş
hapis cezası
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı. Mahkeme Demirtaş’a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220927/selahattin-demirtas-mersindeki-saldiriyi-kiniyorum-demokratik-siyasette-israrci-olun-1061666532.html
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türkiye, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş, hapis cezası
türkiye, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş, hapis cezası

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

13:36 14.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin DemirtaşSelahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© Fotoğraf : Twitter/Selahattin Demirtaş
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.
Mahkeme Demirtaş’a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verirken, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından beraat kararı verdi.
Selahattin Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2022
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