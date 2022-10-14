https://sputniknews.com.tr/20221014/erdogan-2023te-tercihinizi-cok-dikkatli-yapmanizi-istiyorum-1062311517.html
Erdoğan: 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum
Erdoğan: 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Allah korusun, eski Türkiye günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız" dedi. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T15:46+0300
2022-10-14T15:46+0300
2022-10-14T16:32+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum
15:46 14.10.2022 (güncellendi: 16:32 14.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Allah korusun, eski Türkiye günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Dün Kazakistan'daydım. Ondan önce Semerkant'taydım, yakında Endonezya'ya gideceğim. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez.
2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Allah korusun, eski Türkiye günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız.
Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın.