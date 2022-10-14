https://sputniknews.com.tr/20221014/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062295654.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar haftanın son gününe 18.60 lira bandında başladı, euro ise 1.14 liradan işlem görüyor. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T09:28+0300
2022-10-14T09:28+0300
2022-10-14T09:28+0300
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Dolar, 14 Ekim 2022 sabahında 18.60 lira bandının altında başladı.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5502 lira, satış fiyatı 18.5677 lira seviyesinde işlem görüyor.Euro TL ise aynı dakikalarda 18.1477 lira alış fiyatı, 18.1806 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/TL paritesi ise 0.9783 seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken, ons altın fiyatı 1667 dolar bandında işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 994 lira, çeyrek altın 1662 lira, yarım altın 3325 lira, Cumhuriyet altını 6626 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1062254276.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar haftanın son gününe 18.60 lira bandında başladı, euro ise 1.14 liradan işlem görüyor.
Dolar, 14 Ekim 2022 sabahında 18.60 lira bandının altında başladı.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.5502 lira, satış fiyatı 18.5677 lira seviyesinde işlem görüyor.
Euro TL ise aynı dakikalarda 18.1477 lira alış fiyatı, 18.1806 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL paritesi ise 0.9783 seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında yatay seyir sürerken, ons altın fiyatı 1667 dolar bandında işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; gram altın 994 lira, çeyrek altın 1662 lira, yarım altın 3325 lira, Cumhuriyet altını 6626 liradan el değiştiriyor.