https://sputniknews.com.tr/20221014/dogukan-mancodan-babasi-baris-manco-adina-duzenlenen-geceye-tepki-haluk-levent-ozur-diledi-1062308488.html
Doğukan Manço'dan babası Barış Manço adına düzenlenen geceye tepki: Haluk Levent özür diledi
Doğukan Manço'dan babası Barış Manço adına düzenlenen geceye tepki: Haluk Levent özür diledi
Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, babası adına düzenlenen bir etkinliğe tepki gösterdi. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent de Manço'dan... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T14:31+0300
2022-10-14T14:31+0300
2022-10-14T14:33+0300
yaşam
doğukan manço
barış manço
haluk levent
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Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' konseptiyle hazırlanan özel gecede anıldı. Poll Production tarafından 12 Ekim'de Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam ve Melek Mosso gibi isimler sahne aldı.Ünlü şarkıcılar, Barış Manço'nun parçalarını seslendirdi.Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço ise yaptığı paylaşımla 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında konser düzenleyen yapımcı Polat Yağcı'ya kendilerine haber verilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.‘Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?’Manço, Twitter hesabından "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? @pollproduction" mesajını paylaştı.Haluk Levent: Haklısın kardeşimDoğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Expres'i çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220724/dogukan-mancodan-zeynep-bastika-sahneme-hic-mi-saygin-yok-1059070562.html
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doğukan manço, barış manço, haluk levent
doğukan manço, barış manço, haluk levent
Doğukan Manço'dan babası Barış Manço adına düzenlenen geceye tepki: Haluk Levent özür diledi
14:31 14.10.2022 (güncellendi: 14:33 14.10.2022) Abone ol
Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, babası adına düzenlenen bir etkinliğe tepki gösterdi. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Haluk Levent de Manço'dan özür diledi.
Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' konseptiyle hazırlanan özel gecede anıldı. Poll Production tarafından 12 Ekim'de Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam ve Melek Mosso gibi isimler sahne aldı.
Ünlü şarkıcılar, Barış Manço'nun parçalarını seslendirdi.
Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço ise yaptığı paylaşımla 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında konser düzenleyen yapımcı Polat Yağcı'ya kendilerine haber verilmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.
‘Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor?’
Manço, Twitter hesabından "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? @pollproduction" mesajını paylaştı.
Haluk Levent: Haklısın kardeşim
Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi.
Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Expres'i çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var" ifadelerini kullandı.