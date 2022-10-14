https://sputniknews.com.tr/20221014/disisleri-bakani-cavusoglu-turkiye-hali-hazirda-bir-enerji-merkezi-olma-kapasitesine-sahip-1062306496.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile ortak... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T13:45+0300

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türkiye

mevlüt çavuşoğlu

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi ve sonrasında basın toplantısında konuştu.Çavuşoğlu, "Avrupa'nın zayıflamasının Türkiye'nin çıkarlarına aykırı" olduğunu söyleyerek, Avrupa'daki enerji krizinin çözülmesini umduğunu dile getirdi ve "Türkiye hali hazırda bir enerji merkezi olma kapasitesine sahip" dedi.Bakan Çavuşoğlu "Savaşın sona ermesi kolay bir şey değil. Birbirimiz ile iletişimimiz sürüyor. Türkiye'nin Batı ile Rusya'yı bir araya getirme girişimi hiçbir zaman olmadı. Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirme çabalarımız oldu. Dışişleri bakanlarını İstanbul'da bir araya getirdik. Liderler zirvesi için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221014/erdogan-turkiyede-gaz-merkezi-kurulmasi-icin-putin-ile-musterek-bir-calisma-talimati-verdik-1062297501.html

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