https://sputniknews.com.tr/20221014/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligindan-amasradaki-maden-kazasina-iliskin-aciklama-1062321152.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada "İncelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T21:48+0300
2022-10-14T21:48+0300
2022-10-14T21:48+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı
amasra
bartın
maden
patlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."
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cumhurbaşkanlığı, amasra, bartın, maden, patlama
cumhurbaşkanlığı, amasra, bartın, maden, patlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Amasra'daki maden kazasına ilişkin açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra'daki maden kazasına ilişkin yapılan açıklamada "İncelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğünde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Olayın aydınlatılması ve nedeninin tespit edilmesine yönelik incelemeler devam ederken mahsur kalan maden işçilerimizin kurtarılması için çalışmalar ivedi bir şekilde sürdürülmektedir.
Gerekli bilgiler, ilgili kurumlar tarafından düzenli olarak paylaşılmaktadır. Bu açıklamaların takip edilmesi, resmi makamların paylaştığı bilgiler dışındaki iddia ve spekülasyonlara itibar edilmemesi gerekmektedir."