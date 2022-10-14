https://sputniknews.com.tr/20221014/cumhurbaskani-erdogandan-zeytinburnuna-tesekkur-paylasimi-1062319984.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti. 14.10.2022, Sputnik Türkiye

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politika

recep tayyip erdoğan

zeytinburnu

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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.

zeytinburnu

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recep tayyip erdoğan, zeytinburnu