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https://sputniknews.com.tr/20221014/cumhurbaskani-erdogandan-zeytinburnuna-tesekkur-paylasimi-1062319984.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti. 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T20:46+0300
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politika
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Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.
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recep tayyip erdoğan, zeytinburnu
recep tayyip erdoğan, zeytinburnu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zeytinburnu'na teşekkür' paylaşımı

20:46 14.10.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla ilçe halkına teşekkür etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hem hasret giderdik hem de Zeytinburnu'muza yeni eserler kazandırmanın sevincini birlikte yaşadık. Teşekkürler Zeytinburnu..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı ile törenden fotoğraflara da yer verdi.
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