https://sputniknews.com.tr/20221014/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-seyh-temim-ile-gorustu-1062317228.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T18:30+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

katar emiri şeyh temim

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim, türkiye