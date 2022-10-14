https://sputniknews.com.tr/20221014/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-seyh-temim-ile-gorustu-1062317228.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T18:30+0300
2022-10-14T18:30+0300
2022-10-14T18:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
katar emiri şeyh temim
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim, türkiye
recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
18:30 14.10.2022 (güncellendi: 18:31 14.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.