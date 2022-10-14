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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T18:30+0300
2022-10-14T18:31+0300
politika
recep tayyip erdoğan
katar emiri şeyh temim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim, türkiye
recep tayyip erdoğan, katar emiri şeyh temim, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

18:30 14.10.2022 (güncellendi: 18:31 14.10.2022)
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLUKatar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, İstanbul ziyaretindeki sıcak karşılamadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© İHA / METİN BAŞAR - ÖMER KARAOĞLU
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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