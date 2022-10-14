https://sputniknews.com.tr/20221014/chpli-altay-hodri-meydan-diyerek-duyurdu-mazotta-benzinde-otvyi-kaldiralim-1062294682.html
CHP'li Altay 'Hodri meydan' diyerek duyurdu: Mazotta, benzinde ÖTV’yi kaldıralım
CHP'li Altay 'Hodri meydan' diyerek duyurdu: Mazotta, benzinde ÖTV’yi kaldıralım
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “24 liraya mal edilen su, 6 liraya indiyse ey yüce Meclis, gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Hadi elektrikte... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T07:43+0300
2022-10-14T07:43+0300
2022-10-14T07:43+0300
politika
türkiye
ankara büyükşehir belediyesi
indirim
mazot
özel tüketim vergisi (ötv)
cumhuriyet halk partisi (chp)
engin altay
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Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirmesini eleştirdi.Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Altay, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221011/ankara-buyuksehir-belediye-meclisinden-su-tarifesi-karari-1062170086.html
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türkiye, ankara büyükşehir belediyesi, indirim, mazot, özel tüketim vergisi (ötv), cumhuriyet halk partisi (chp), engin altay
türkiye, ankara büyükşehir belediyesi, indirim, mazot, özel tüketim vergisi (ötv), cumhuriyet halk partisi (chp), engin altay
CHP'li Altay 'Hodri meydan' diyerek duyurdu: Mazotta, benzinde ÖTV’yi kaldıralım
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “24 liraya mal edilen su, 6 liraya indiyse ey yüce Meclis, gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Hadi elektrikte, doğalgazda yüzde 50 indirim yapalım. Var mısınız? Yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV’yi kaldıralım. Hodri meydan” dedi.
Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda bugün yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirmesini eleştirdi.
Cumhuriyet gazetesinin haberine
göre Altay, şunları söyledi:
“Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 lira 47 kuruşa satılan suyu 6 liraya indirdi. Oysa herkesin, hepimizin bildiği gibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne metreküp maliyeti 24 lira 12 kuruş olan su, ASKİ tarafından zaten 12 lira 47 kuruşa vatandaşa sunuluyordu. Buradan murat edilen, vatandaşın ucuza su içmesi değildir. Buradan murat edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın yaptığı sosyal yardımları kesmektir. Buradan murat edilen, altyapı yatırım çalışmalarını kesmektir. Buradan murat edilen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın kırsal kalkınma noktasında verdiği desteği kesmektir. 24 liraya mal edilen su, 6 liraya indiyse ey yüce Meclis, gel sen de Ankara Büyükşehir Meclisi kadar ol. Hadi elektrikte, doğalgazda yüzde 50 indirim yapalım. Var mısınız? Yasamanın gücü ortaya çıksın. Mazotta, benzinde ÖTV’yi kaldıralım, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden daha güçlü ve daha muktedir olduğunu gösterelim. Hodri meydan.”