CANLI | Fransız Total hakkında Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle suç duyurusu

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Fransa’da iki dernek, Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir diğer Fransız devi Danone ise Rusya pazarından çıkmayı planladığını açıkladı.
11:13 14.10.2022
Gıda devi Danone Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor
Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor. Bazı özel besinleri Rusya'ya ihraç etmeye devam edeceğini açıklayan şirkete bu satış 1 milyar euro zarara neden olabilir.
11:00 14.10.2022
Fransız Total hakkında Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle suç duyurusu
Fransa’da iki dernek, Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.
BFMTV’nin haberine göre, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda 'TotalEnergies’in Rusya’da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna’yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği' öne sürüldü.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası TotalEnergies, Rusya'daki projelerini kademeli askıya alacaklarını, 2022'nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.