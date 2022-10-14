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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/canli--fransiz-total-hakkinda-rusyaya-yaptirimlara-uymadigi-gerekcesiyle-suc-duyurusu--1062297246.html
CANLI | Fransız Total hakkında Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle suç duyurusu
CANLI | Fransız Total hakkında Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle suç duyurusu
Fransa’da iki dernek, Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir diğer Fransız devi Danone ise... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T11:00+0300
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rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
rusya, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
Total - Sputnik Türkiye

CANLI | Fransız Total hakkında Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle suç duyurusu

11:00 14.10.2022 (güncellendi: 11:16 14.10.2022)
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Fransa’da iki dernek, Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir diğer Fransız devi Danone ise Rusya pazarından çıkmayı planladığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
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11:13 14.10.2022
Gıda devi Danone Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor
Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor. Bazı özel besinleri Rusya'ya ihraç etmeye devam edeceğini açıklayan şirkete bu satış 1 milyar euro zarara neden olabilir.
11:00 14.10.2022
Fransız Total hakkında Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle suç duyurusu
Fransa’da iki dernek, Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle TotalEnergies şirketi hakkında suç duyurusunda bulundu.
BFMTV’nin haberine göre, Fransız Darwin Climax Coalition ve Ukrayna menşeli Razom We Stand dernekleri, ulusal terörle mücadele savcılığına yaptıkları başvuruda 'TotalEnergies’in Rusya’da bulunan bir petrol yatağından petrol çıkarmaya devam ederek Ukrayna’yı bombalayan Rus savaş uçaklarında kullanılan yakıtın üretilmesine izin verdiği' öne sürüldü.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası TotalEnergies, Rusya'daki projelerini kademeli askıya alacaklarını, 2022'nin sonuna kadar ülkeden tamamen çekileceklerini açıklamıştı.
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