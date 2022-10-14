CANLI | Fransız Total hakkında Rusya'ya yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle suç duyurusu

Gıda devi Danone Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor

Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone Rusya'dan çıkmaya hazırlanıyor. Bazı özel besinleri Rusya'ya ihraç etmeye devam edeceğini açıklayan şirkete bu satış 1 milyar euro zarara neden olabilir.