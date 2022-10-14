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'Boncuk' sincap çay ocağının maskotu oldu: 'Fırından ekmek alıp dükkanı beraber açıyoruz'
'Boncuk' sincap çay ocağının maskotu oldu: 'Fırından ekmek alıp dükkanı beraber açıyoruz'
Adana’nın Pozantı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Çay içen, meyve, çekirdek, ceviz yiyen ve... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
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sincap, фото
sincap, фото

'Boncuk' sincap çay ocağının maskotu oldu: 'Fırından ekmek alıp dükkanı beraber açıyoruz'

12:28 14.10.2022
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Adana’nın Pozantı ilçesinde bitkin halde bulunan yavru sincap, doğaya dönmek yerine, insanlarla yaşamayı tercih etti. Çay içen, meyve, çekirdek, ceviz yiyen ve omuzlardan inmeyen sincabın sevimli halleri görenlerin ilgisini çekiyor.
© İHABelediye terminalinde çay ocağı işleten Celal Cıvgın, evine giderken ağacın altında bitkin ve hareketsiz halde bulduğu sincabı evine götürerek şırıngadan sütle besledi.
Yavru sincap çay ocağının maskotu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Belediye terminalinde çay ocağı işleten Celal Cıvgın, evine giderken ağacın altında bitkin ve hareketsiz halde bulduğu sincabı evine götürerek şırıngadan sütle besledi.
© İHACıvgın, kendisine geldikten sonra üzerinden inmeyen ve alışan sincabın adını Boncuk koydu.
Yavru sincap çay ocağının maskotu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Cıvgın, kendisine geldikten sonra üzerinden inmeyen ve alışan sincabın adını Boncuk koydu.
© İHACıvgın, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı, iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladı.
Yavru sincap çay ocağının maskotu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Cıvgın, bir an olsun yanından ayrılmayan sincabı, iyileşmesinin ve biraz büyümesinin ardından iş yerine götürmeye başladı.
© İHAÇay ocağının neşe kaynağı olan Boncuk çay içip, meyve, çekirdek ve ceviz yiyor. Boncuk, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın, çocukların ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.
Yavru sincap çay ocağının maskotu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Çay ocağının neşe kaynağı olan Boncuk çay içip, meyve, çekirdek ve ceviz yiyor. Boncuk, sevimli hareketleriyle çevredeki esnafın, çocukların ve müşterilerin de ilgisini çekiyor.
© İHACelal Cıvgın, sincabı evine giderken gözleri bile açılmamış ağaçtan düşmüş halde bulduğunu anlatarak, "Bakkaldan süt aldım şırınga ile ufak, ufak beslemeye başladım. Daha sonra çekirdek yemeye, çay içmeye başladı. Geliştikçe domates salatalık gibi meyve sebze yemeye başladı. Alıştıkça üzerimden inmemeye başladı. İş yerime giderken fırından ekmek alıp iş yerimizi beraber açıyoruz beraber çalışıyoruz. İş yerimize gelen çocuklar, aileler sincabı sevmeden gitmezler. Benim de hoşuma gidiyor çocuklara hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyorum. Artık büyüdü özgür ve serbest gidebilir, ben onu tekrar doğaya bırakmak istesem de o beni bırakmıyor" dedi.
Yavru sincap çay ocağının maskotu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Celal Cıvgın, sincabı evine giderken gözleri bile açılmamış ağaçtan düşmüş halde bulduğunu anlatarak, "Bakkaldan süt aldım şırınga ile ufak, ufak beslemeye başladım. Daha sonra çekirdek yemeye, çay içmeye başladı. Geliştikçe domates salatalık gibi meyve sebze yemeye başladı. Alıştıkça üzerimden inmemeye başladı. İş yerime giderken fırından ekmek alıp iş yerimizi beraber açıyoruz beraber çalışıyoruz. İş yerimize gelen çocuklar, aileler sincabı sevmeden gitmezler. Benim de hoşuma gidiyor çocuklara hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyorum. Artık büyüdü özgür ve serbest gidebilir, ben onu tekrar doğaya bırakmak istesem de o beni bırakmıyor" dedi.
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