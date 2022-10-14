'Boncuk' sincap çay ocağının maskotu oldu: 'Fırından ekmek alıp dükkanı beraber açıyoruz'

© İHA Celal Cıvgın, sincabı evine giderken gözleri bile açılmamış ağaçtan düşmüş halde bulduğunu anlatarak, "Bakkaldan süt aldım şırınga ile ufak, ufak beslemeye başladım. Daha sonra çekirdek yemeye, çay içmeye başladı. Geliştikçe domates salatalık gibi meyve sebze yemeye başladı. Alıştıkça üzerimden inmemeye başladı. İş yerime giderken fırından ekmek alıp iş yerimizi beraber açıyoruz beraber çalışıyoruz. İş yerimize gelen çocuklar, aileler sincabı sevmeden gitmezler. Benim de hoşuma gidiyor çocuklara hayvan sevgisini öğretmeye çalışıyorum. Artık büyüdü özgür ve serbest gidebilir, ben onu tekrar doğaya bırakmak istesem de o beni bırakmıyor" dedi.